Bar di Termoli affigge cartello contro gli israeliani: la polizia lo fa togliere

Un cartello esposto sulla vetrina di un locale situato presso il Terminal bus di Termoli ha scatenato un acceso dibattito nelle ultime ore, attirando l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica. L’avviso riportava la scritta “In questo locale è vietato l’ingresso agli israeliani” e ha generato una forte reazione dopo essere stato segnalato dal quotidiano locale Quotidiano del Molise. La vicenda ha sollevato interrogativi sul confine tra libertà di espressione e discriminazione, dividendo i cittadini tra coloro che condannano il gesto e chi ne coglie le motivazioni.





Questa mattina, lunedì 28 luglio, gli agenti della Polizia si sono recati presso il bar per richiedere la rimozione immediata del cartello, considerato potenzialmente discriminatorio e contrario ai principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione italiana. Il titolare del locale ha cercato di spiegare le ragioni dietro la sua decisione, sostenendo che il gesto non aveva intenzioni razziste né antisemite. “Non voleva essere un atto razzista né antisemita – ha dichiarato – ma una protesta contro quanto sta accadendo a Gaza. Con il senno di poi capisco che il messaggio potesse risultare offensivo. Non era questa la mia intenzione”.

Secondo quanto riportato dal gestore, la scelta di affiggere il cartello sarebbe stata motivata da un sentimento di indignazione per le violenze nella Striscia di Gaza. Tuttavia, egli stesso ha ammesso che la modalità utilizzata per esprimere la protesta è stata inadeguata: “Potevamo usare parole diverse. Non ce l’ho con Israele come popolo, ce l’ho con la guerra”. Queste parole sottolineano il tentativo del titolare di distinguere tra una critica alle politiche militari e un attacco generalizzato nei confronti della popolazione israeliana.

Nonostante il clamore mediatico e le critiche ricevute, il gestore ha affermato di aver ricevuto anche messaggi di solidarietà da parte di alcuni cittadini che avrebbero compreso lo spirito provocatorio del gesto, pur non condividendone la forma. “C’è chi ha compreso lo spirito della protesta, anche se altri si sono fermati solo al cartello”, ha raccontato.

La vicenda ha aperto un dibattito più ampio su come manifestare dissenso verso eventi internazionali senza incorrere in atti discriminatori. La scelta del titolare del bar di Termoli è stata interpretata da molti come una provocazione che però ha superato i limiti dell’accettabilità, attirando l’attenzione delle autorità locali. Gli agenti intervenuti sul posto stanno ora valutando se vi siano gli estremi per ulteriori provvedimenti legali.

Il caso ha evidenziato la complessità di esprimere opinioni politiche in un contesto pubblico senza cadere in comportamenti che possano essere percepiti come discriminatori. La reazione dell’opinione pubblica è stata variegata: da un lato c’è chi condanna fermamente il cartello definendolo offensivo e divisivo, dall’altro chi sostiene che il gesto fosse una forma estrema di protesta contro le violenze in Medio Oriente.

L’episodio si inserisce in un clima di tensione internazionale che spesso si riflette anche a livello locale, portando a gesti che possono suscitare polemiche e controversie. La vicenda del bar di Termoli rappresenta un esempio significativo di come il dissenso politico possa generare reazioni contrastanti e sollevare questioni etiche e legali.

Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire il rispetto dei principi costituzionali e prevenire ulteriori episodi simili. Nel frattempo, il titolare del bar si è dichiarato disponibile a collaborare con le forze dell’ordine per chiarire la sua posizione e evitare incomprensioni future.