Curiosità su chi è Nino Frassica? Età, carriera, moglie, figli, dove abita, patrimonio e vita privata

Nino Frassica è un attore versatile, capace di coinvolgere lo spettatore. Ha iniziato la sua carriera con Renzo Arbore, per poi affermarsi sul palcoscenico e in televisione, anche nella fiction Don Matteo. Scoprite di più su di lui attraverso questi fatti interessanti sulla sua storia personale e sulla sua vita privata.

Chi è Nino Frassica: la scheda

Nome e cognome: Antonio Frassica

Data e luogo di nascita: 11 dicembre 1950, Messina

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Attore, comico

Moglie: Barbara Exignotis

Social: Instagram, Facebook, Twitter

Nino Frassica: biografia e carriera

Nino Frassica è nato l’11 dicembre 1950 a Messina. La sua carriera inizia grazie al sodalizio con Renzo Arbore. I due si fanno conoscere con Quelli della notte, che dà il via alla carriera di Frassica nel mondo dello spettacolo e apre la strada a programmi futuri come Fantastico e Indietro tutta, oltre a Il canzoniere dell’estate, Mai dire gol e Cervelloni. Nel 2006 è stato ospite fisso della trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio e di Che fuori tempo che fa. Ha partecipato anche ad Amici 2022 di Mediaset e attualmente scrive rubriche per La Corrida, Don Matteo e L’ispettore Coliandro. Ha recitato in due stagioni di Butta la luna, al fianco di Fiona May, ed è apparso in Fratelli Caputo, L’ispettore Coliandro e la signora in giallo, Ho sposato uno sbirro.

Nino Frassica: la vita privata

Nel 1985, Nino Frassica ha sposato l’attrice Daniela Conti. I due si erano conosciuti giovanissimi, durante i corsi di recitazione a Messina. Nel 1993 la coppia ha divorziato; nel 2017 Frassica si è risposato con Barbara Exignotis, di 25 anni più giovane. Non avendo la patente di guida, utilizza i mezzi pubblici e occasionalmente i taxi per spostarsi.

Nino Frassica, l’incidente sul set

In un’intervista dell’aprile 2022, Frassica ha raccontato un episodio girato per Don Matteo, il film drammatico in cui recita con Terence Hill. Come ha ricordato Frassica, “dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, [lui] e io. Era anche notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per cadere di sotto, ma Terence mi ha subito preso e mi ha salvato la vita”. E ancora: “Se fossi caduta di sotto sarei morta. Ma Terence mi ha sorretto. E ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie”.

Chi è la moglie di Nino Frassica, Barbara Exignotis?

Barbara (nata nel 1975), la cui data di nascita completa è sconosciuta, ha avuto una figlia con un precedente compagno. Per motivi ancora sconosciuti, si è trasferita con la bambina da Milano a un piccolo paese del Veneto. Da giovane Barbara ha lavorato per un breve periodo come attrice per film vietati ai minori. Dopo poco tempo lascia il lavoro e si dedica alla sua passione: il teatro. Diventa un’attrice affermata e lavora soprattutto nelle compagnie teatrali regionali del nord Italia.

A scuola è stato bocciato due volte per le troppe assenze. Saltava la scuola per andare al cinema, passatempo di cui era appassionato. Inizia a lavorare come animatore nelle scuole e nelle feste di piazza, ma la sua vera scuola di comicità sono i bar di Messina (sua città natale). Renzo Arbore lo ha scoperto dopo che Nino Frassica gli ha inviato dei messaggi deliranti in segreteria. A Sanremo 2016 ha presentato la sua canzone A mare si gioca, un omaggio ai morti del canale di Sicilia, che ha suscitato grande emozione nell’attore Alberto Sordi. Nel 2022 è tornato come ospite al Festival. Alcuni dei suoi miti (tra cui Renzo Arbore che lo ha lanciato al successo) sono Totò e Alberto Sordi. Ha un profilo Instagram, un profilo Facebook e un profilo Twitter, dove non smette mai di divertire con le sue “4 foto” prive di senso logico.

Dove abita Nino Frassica e patrimonio

Quando Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono sposati, sono andati a convivere in una casa di Roma. Non si conosce precisamente dove, ma sarà di sicuro una casa accogliente. Invece per quanto riguarda il patrimonio, non ci sono informazione certe. Sappiamo che nel 2012, per il suo ruolo in Don Matteo, Frassica ha guadagnato 500mila euro.