Curiosità su chi è Paola Barale? Età, biografia, Ballando con le stelle, fidanzato e figli

Paola Barale debutterà a Ballando con le Stelle 2022 a partire dall’8 ottobre. Chi è Paola Barale? Ecco l’età di Paola Barale, il suo debutto in televisione, Mike Bongiorno, Maurizio Costanzo, Raz Degan e i suoi figli.

Età, origini, apparizioni televisive

Negli anni ’80, Paola Barale viene notata dalla gente per la sua somiglianza con Madonna e decide di diventare un personaggio del mondo dello spettacolo. Nel 1986 partecipa alla trasmissione televisiva Domenica In come sosia di Madonna. Successivamente ottiene piccoli ruoli, prima di diventare la prima valletta di Mike Bongiorno in La ruota della fortuna, Tutti x uno e altri programmi televisivi nel 1989.

Paola Barale: da Buona Domenica al Telegatto

Paola Barale conduce diversi programmi Mediaset, tra cui Grandi magazzini (con Marco Predolin e Natalia Estrada) e Un disco per l’estate (con Claudio Cecchetto e Fiorello). Tra gli altri lavori, La sai l’ultima? (con Gerry Scotti) e Il grande bluff (con Luca Barbareschi). Grazie alle sue partecipazioni a Buona Domenica di Maurizio Costanzo (1996-2001), la Barale ha vinto il Telegatto come personaggio femminile dell’anno nel 1999.

Paola Barale: gli anni 2000 e Ballando con le stelle

Le apparizioni televisive di Paola Barale negli anni 2000 sono state meno frequenti. Nel corso del decennio è stata vista su Numero Uno(2002), oltre che in Quelli che il calcio (2002) e La talpa (2008); come giurata in Vuoi ballare con me? (2009); come opinionista a Domenica in (2011); come partecipante a La terra dei cuochi (2013), Pechino Express – Il Nuovo Mondo (2015) e Name That Tune – Indovina la canzone (2020-2022). Dall’8 ottobre 2022, Milly Carlucci condurrà la 17ª stagione di Ballando con le stelle, per la quale Paola Barale gareggerà come concorrente.

Vita privata, figli e Raz Degan

Paola Barale è stata fidanzata con Marco Bellavia, conduttore di Bim Bum Bam, dal 1992 al 1995. Nello stesso anno è stato suo compagno di ballo Gianni Sperti (poi diventato famoso a Uomini e donne). Nel 1998 Sperti e la Barale si sono sposati e nello stesso anno lei ha sposato il modello israeliano Raz Degan (2002). I due hanno divorziato nel 2002, ma sono tornati insieme nel 2008. La Barale ha rotto con Degan nel 2008, dopo di che ha annunciato la sua separazione sui social media un anno dopo. Paola Barale ha più volte dichiarato di non volere figli. Alessandro Carollo, osteopata noto come l’osteopata dei VIP, è stato smentito dalla conduttrice come suo compagno, nonostante le voci. In attesa di vederla sfilare a Ballando con le stelle, possiamo seguirla sulla sua pagina ufficiale di Instagram.