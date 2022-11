Curiosità su chi è Paola Barale? Età, biografia, compagno, marito, figli e Roly Maden

Scopri di più su Paola Barale, tra cui la sua relazione con Raz Degan e fatti interessanti sulla famosa showgirl italiana, con questi esempi di frasi!

Paola Barale è una star della televisione e del cinema, ma è anche famosa per essere una conduttrice teatrale e televisiva. Assistente de La Ruota della Fortuna, è stata una delle protagoniste più popolari del programma, ma ben presto è diventata una star e una leggenda della televisione. Esaminiamo la sua vita e la sua carriera per saperne di più. Dal suo aspetto particolare alla sua relazione con Raz Degan.

Chi è Paola Barale

Nome e cognome: Paola Barale

Data e luogo di nascita: 28 aprile 1967, Fossano (Cuneo)

Segno zodiacale: Toro

Professione: Conduttrice, showgirl

Social: Instagram

Curiosità su Paola Barale

Sebbene abbia avuto la sua grande occasione televisiva grazie alla sua straordinaria somiglianza con la cantante Madonna, Paola Barale ha sempre voluto fare l’insegnante di ginnastica. Ha dichiarato di non aver mai voluto figli e di essersi sempre sentita realizzata senza la maternità. Nel 2001, la polizia ha perquisito il suo appartamento e ha scoperto notevoli quantità di marijuana. A seguito della loro relazione, Paola Barale e Raz Degan saranno indagati e successivamente prosciolti dalle accuse.

Ama viaggiare e le piace stare da sola. Tuttavia, da ragazza non le piaceva prendere il treno da sola e portava sempre con sé il gatto. In futuro vorrebbe fare un viaggio in camper da sola per sei mesi. Ama i tatuaggi e ne ha diversi. A 15 anni si è fatta tatuare una farfalla su una gamba, di nascosto dai genitori. Sulla schiena ha un tatuaggio di una manta. Non si sa quanto guadagna Paola Barale.

La vita privata di Paola Barale: da Gianni Sperti a Raz Degan

Il lavoro più importante di Paola Barale con il modello israeliano Raz Degan è stato il viaggio mondiale della coppia e la loro relazione durata 15 anni. I due hanno girato il mondo insieme e hanno vissuto una storia d’amore appassionata per quasi 15 anni. Nel 2015, però, i due si sono separati, ma Paola Barale si è recata all’Isola dei Famosi per rivedere il suo ex amante. Nonostante le speranze di molti, Paola Barale e Raz Degan non si riuniranno. “C’è stato solo un rapporto d’amore importante e dubito che incontrerò qualcuno ancora più folle di Raz, ma sarebbe dura trovare qualcuno”, ha dichiarato la showgirl a Verissimo. “Non cerco un compagno. Piuttosto che aspettare l’individuo giusto, mi diverto con quelli sbagliati”, ha aggiunto.

Dopo l’esperienza dell’Isola, tra Paola e Degan si è interrotto ogni legame. A Domenica In, Paola ha confermato di non aver più parlato con Degan da quel momento sull’Isola. Ha confermato che nulla può tornare come prima. Invece, nel 2022, ha detto che Degan è un perdente a Belve. Oltre alla sua sessualità, ne ha parlato anche in un’intervista a Raz: “Niente contro le donne, però preferisco il fallo, ho bisogno di testosterone”. Prima di Gianni Sperti, è stata sposata con Raz Degan, ballerino e poi opinionista di Uomini e Donne. Il matrimonio è stato celebrato nel 1998 ma si è separato quattro anni dopo, nel 2002.

Da tempo si vocifera che Alessandro Carollo, osteopata di prestigio, possa avere una relazione con una vip, soprattutto perché i due sono stati più volte fotografati insieme nel suo studio. Perché la cosa non si è mai rivelata ufficiale, non ci sono mai state foto o altro del genere. Nel 2021, la Barale ha dichiarato a Oggi un altro giorno di essere single per scelta e non per forza, e che questo è stato un dono prezioso che la vita le ha fatto. Non ha ancora appeso il cappello al chiodo, ma si diverte con quelli sbagliati in attesa di quello giusto. Al Corriere della Sera del 2022 ha dichiarato: “Non sono mai stata soddisfatta di me stessa, e poi invecchiare non è fantastico, hai meno potenzialità, meno vitalità, e limiti che non mi piacciono. Quindi, ovviamente sono felice per la vita, ma non ho mai sentito un ottantenne che vorrebbe avere trent’anni, e non ho mai sentito un trentenne che vorrebbe averne ottanta”.

Dove abita Paola Barale

Paola Barale abita a Milano: si tratta di una casa che si trova in zona Porta Garibaldi. Un rifugio per lei, che tornata a casa può godere così di una vista mozzafiato sulla parte più moderna della città.