Curiosità su chi è Paolo Costella? Età, moglie, figli, biografia e vita privat

Biografia

Grande appassionato di scrittura e fotografia, ha lavorato come giornalista per diverse testate italiane, occupandosi di cinema, abbigliamento e cronaca. È stato assistente alla regia per “Il futuro è donna” di Marco Ferreri nel 1984, anno della sua prima apparizione al cinema, e per Enrico Oldoini, Carlo Verdone e Christian De Sica. Tutti gli uomini del deficiente” è stato il suo debutto come regista nel 1999. Tra le sue produzioni televisive figurano “Ti amo Ornella” (1995), la seconda stagione di “Dio vede e provvede” (1996) e “Il Commissario Raimondi” (1998).

Nel 1999 ha diretto il suo primo lungometraggio, Tutti gli uomini del deficiente (1999), oltre a esserne lo sceneggiatore (con la Gialappa’s Band). Nel 2001 ha co-diretto Pier Paolo Pasolini e la ragione di un sogno con Laura Betti alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2003 ha prodotto Sacher Film Subjects con Angelo Barbagallo e Nanni Moretti, in cui ha scritto La voce di mia madre.

Jaana’s Freedom, un documentario sul sistema carcerario aperto in Finlandia, è stato prodotto da lui nel 2005. Negli anni successivi ha diretto Fratelli Benvenuti (2002), A Natale mi sposo (2010), Baciato dalla fortuna (2011) e Matrimonio al Sud (2015). Ha scritto e diretto le serie televisive Fratelli Benvenuti (2010) e Natale a 4 zampe (2012). Ha collaborato con Paolo Genovese, Filippo Bologna, Paola Mammini e Rolando Ravello alla sceneggiatura di Perfetti sconosciuti (2016), diretto da Genovese.