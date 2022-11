Curiosità su chi è Valentina Lodovini? età, film, vita privata, compagno, figli, fisico, Instagram

Attrice italiana di 43 anni, Valentina Lodovini è famosa per aver interpretato ruoli chiave in molti film di successo. Esploriamo in dettaglio la sua vita professionale e personale.

Valentina Lodovini: età, altezza, fisico

Valentina Lodovini è nata a Umbertide, in provincia di Perugia, nel 1978, nel segno zodiacale del Toro. Alta 170 cm, ha le proporzioni perfette per un’attrice del Sud Italia, con ampie curve nei punti giusti. Per questo è una delle star più popolari del cinema italiano. Non si sa se stia frequentando o abbia un coniuge, ma è certo che non abbia ancora figli. Poiché si dice che Monica Bellucci le assomigli, Valentina è una persona riservata.

Valentina Lodovini: carriera, film

Valentina Lodovini ha avuto fin da piccola una forte inclinazione verso il mondo dello spettacolo per via dei luoghi in cui è nata e cresciuta, rispettivamente in Umbria e in Toscana. Al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dopo il diploma, inizia a lavorare.

Grazie a questo trampolino di lancio, si è fatta conoscere dal pubblico. Riceve critiche positive per le sue eccellenti capacità recitative. Il suo debutto cinematografico è stato il catalizzatore del suo riconoscimento da parte del pubblico. Ha lavorato con molti attori e registi di spicco. Tra questi film ricordiamo “L’amico di famiglia”, “Fortapàsc”, “Generazione 1.000 euro”, “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Che bella sorpresa”, “10 giorni senza mamma”, “È per il tuo bene”, “10 giorni con Babbo Natale” e “I vicini di casa”.