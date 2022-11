Curisosità su chi è Gino e Lina Scuccia genitori di Suor Cristina: la vita privata padre e madre

Volete sapere tutto quello che c’è da sapere sui genitori di Cristina Scuccia e sul loro rapporto unico con la figlia? Continuate a leggere.

Oltre ad aiutare il padre a The Voice 2014, Cristina Scuccia, figlia di Gino Scuccia e Lina Rizza, è balzata agli onori delle cronache italiane per la sua decisione di rinunciare ai voti e intraprendere la carriera musicale: scopriamo di più su di loro e sulla loro vita insieme. Esploreremo alcuni dettagli affascinanti.

Cristina Scuccia, i genitori: chi sono

I genitori di Cristina Scuccia, che ha partecipato a The Voice, sono Gino Scuccia e Lina Rizza. Vivono a Comiso, in Sicilia, ma non si sa quando e dove siano nati. Oltre a Cristina, hanno anche un altro figlio, Silvio. I genitori di Cristina non lavorano e sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata. L’ex talent di The Voice, che ha lasciato l’Ordine delle Orsoline, ha dichiarato a Verissimo che i suoi genitori l’avrebbero sostenuta nella sua decisione di abbandonare la vita consacrata, e che sarebbero sempre stati al suo fianco.

Cristina Scuccia, i genitori: la vita privata

I genitori di Suor Cristina hanno dimostrato il loro sostegno e il loro amore per la figlia quando ha partecipato a The Voice. Hanno detto: “È stata molto coraggiosa. Ha portato un grande messaggio d’amore ai giovani attraverso Gesù. È stata molto coraggiosa nel dire ai giovani di non avere paura e di festeggiare. Ha incoraggiato i giovani a non avere paura e a festeggiare”. Cristina, la loro figlia, è stata all’altezza delle loro aspettative e ha vissuto lo stesso messaggio attraverso un televisore rotto. I suoi genitori vivono a Comiso, in Italia, ma non si hanno ulteriori informazioni su di loro e sulla loro vita privata.

Cristina Scuccia, i genitori: le curiosità

Cristina Scuccia ha detto che aiuterà suo padre a costruire una casa in Sicilia. I genitori di Cristina sono molto religiosi e amano passare il tempo con i membri della famiglia e cucinare.