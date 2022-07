Damiano Carrara si è sposato, le prime foto e i dettagli del matrimonio con Chiara Maggenti

Nel pomeriggio di sabato 9 luglio si è svolto un matrimonio nella chiesa di San Ferdinando, in provincia di Arezzo, in Toscana. Tra gli invitati c’era anche Katia Follesa, sua nota collega pasticcera in TV in Cake Star.

Il noto pasticcere televisivo Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono finalmente sposati. A causa di numerosi rinvii dovuti a pandemie e infortuni, la coppia non ha potuto celebrare il proprio matrimonio a San Ferdinando, nella provincia toscana di Arezzo, sabato 9 luglio. Tra gli invitati c’era anche Katia Follesa, una collega di Cake Star.

La foto di Chiara Maggenti (Damiano Carrara) che la ritrae mentre va di casa in chiesa è stata pubblicata da La Nazione e dai giornali locali. Indossava un elegante abito bianco e un lungo velo mentre veniva fotografata dai giornali locali. Paco era davanti a casa con una dog sitter mentre la festa del matrimonio aspettava fuori dalla chiesa per le fotografie. Paco è stato ripreso in molte immagini grazie alla sua presenza costante. Damiano Carrara è stato fotografato per la torta nuziale con un papillon. Si pensava che il matrimonio si sarebbe tenuto in una romantica villa a Pisa, la capitale del Paese. Tuttavia, lo sposo ha dichiarato qualche giorno prima di aver creato personalmente la torta.

Damian e Clare Covid hanno annunciato nel maggio 2021 che avrebbero dovuto rimandare il loro matrimonio a causa di un grave incidente domestico che l’aveva tenuta a letto per settimane. Poiché volevano rimuovere le maschere e le restrizioni entro l’estate del 2022, hanno rimandato il matrimonio a quella data. “Ora ci siamo”, ha dichiarato il pasticcere due giorni prima del giorno delle nozze tramite i social media. “Ora finalmente realizzeremo questo sogno che non so quante volte abbiamo immaginato”. A Chiara ha scritto: “Finalmente il nostro sogno diventerà realtà”.