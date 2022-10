Donato Bilancia chi è? Liguria, arresto, Le tre vite del Serial Killer, causa morte, Un giorno in pretura, la storia

Il semestre di fuoco, dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998, che Donato Bilancia ha definito “la mia successione temporale”, è stato responsabile dell’uccisione di più persone di qualsiasi altro assassino nella storia criminale italiana. È uno dei criminali che ha ucciso diciassette persone, nove uomini e otto donne. Il programma di Rai Due Le tre vite di Donato Bilancia andrà in onda il 7 ottobre alle 21.25 nell’ambito della serie di documentari Rai L’Italia Criminale, quando la cronaca fa storia. Donato Bilancia ( Potenza , 10 luglio 1951 – Padova ,dicembre 2020 ) è stato un serial killer italiano , noto come “Il mostro della Liguria ” e “Il mostro del treno”. Ha ucciso almeno diciassette persone in Liguria dall’ottobre 1997 al maggio 1998 . Il 12 aprile 2000 è stato condannato a quattordici ergastoli e altri quattordici anni per un altro tentato omicidio.

Biografia

Bilancia nasce a Potenza il 10 luglio 1951. Nel 1956 la sua famiglia si trasferisce a Genova . Crebbe con la difficoltà dei rapporti con la sua famiglia e si dedicò al furto. Nel 1975 fu arrestato per furto e nel 1976 entrò in prigione, da cui fuggì mesi dopo.Nel 1982 il fratello si suicida, insieme al figlio, gettandosi sui binari del treno alla stazione di Genova. Questo episodio segnò Donato, facendo intensificare i suoi disturbi mentali. A questo si aggiunse un incidente d’auto nel 1990, che lo lasciò in un profondo coma per diversi giorni. Una volta guarito, iniziò a giocare, vincendo ingenti somme di denaro, anche se quando perse mantenne la parola data di pagare tutto ciò che doveva. Nei sotterranei del gioco d’azzardo era conosciuto come Walter.

Primi omicidi

Si può datare che il primo omicidio di Bilancia avvenne il 16 ottobre 1997 quando mise fine alla vita di Giorgio Centanaro nella sua casa, soffocandolo con del nastro adesivo. Nonostante la stranezza della morte, la polizia ha archiviato il caso concludendo che si era suicidato, poiché non sono state trovate prove di omicidio. Non sarebbe stato fino all’arresto di Bilancia che avrebbe confessato il crimine, sostenendo che Centanaro lo prendeva in giro a un tavolo da gioco.Sarebbe passata solo una settimana prima che uccidesse di nuovo. Nello specifico, il 24 ottobre 1997, uccise nella loro abitazione Maurizio Parenti e la moglie Carla Scotto per gli stessi motivi che lo avevano spinto ad uccidere Centerano, poiché Bilancia riteneva che entrambi fossero soci. Inoltre Bilancia ha rubato dalla casa tredici milioni di lire (circa 6.500 euro) e altri oggetti di valore. Da quel momento Bilancia iniziò ad avere sete di sangue. Tre giorni dopo, l’assassino è entrato in casa di Bruno Solari, uccidendo lui e la moglie Maria Luigia Pitto (dopo aver rapinato il loro appartamento). Le malefatte del criminale sarebbero continuate durante quei mesi. Il 13 novembre 1997 uccise Luciano Marro, cambiavalute che viveva a Ventimiglia , rubando 45 milioni di lire (22.500 euro), e il 25 gennaio 1998 fece lo stesso con Giangiorgio Canu, guardia giurata notturno, a Genova . Il suo unico motivo era vendicarsi delle forze di sicurezza, che lo avevano messo in prigione.

Assassino di prostitute

Dopo aver posto fine alla vita di persone senza un certo profilo, Bilancia iniziò a declinare verso le prostitute. La sua prima vittima di queste caratteristiche avvenne il 9 marzo 1998, sparando a Stela Truya, una prostituta albanese a Varazze , seguita dall’ucraina Ljudmyla Zubskova (18 marzo 1998 a Pietra Ligure ) e dalla nigeriana Tessy Adobo (29 marzo). Cogoleto ). Oltre a queste vittime c’è anche la morte di un cambiavalute Enzo Gorni, avvenuta il 20 marzo nei pressi di Ventimiglia.L’unica prostituta che è riuscita a scappare dalle mani di Bilancia è stata una transessuale di nome Lorena Castro (24 marzo a Novi Ligure ). Castro è scampato alla morte ed è andato ad avvertire due guardie di sicurezza (Massimiliano Garillo e Candido Randò), che sono state uccise dai proiettili di Bilancia. La morte della nigeriana Tessy Adobo ha allertato le forze dell’ordine, che hanno iniziato a trovare prove e collegamenti tra l’omicidio di Stela Truya e le seguenti donne, grazie agli studi balistici del Ris di Parma , dai quali è emerso che tutti i proiettili corrispondevano a un solo arma.

Nasce il mito del “Mostro della Liguria”.

A poco a poco si sono iniziati a conoscere maggiori dettagli sul criminale, grazie soprattutto alla testimonianza di Lorena, che ha potuto fornire dettagli sulla Mercedes nera guidata dall’assassino e realizzare un ritratto robotizzato del “Mostro”. La ripercussione mediatica ha fatto sì che Bilancia cambiasse improvvisamente le sue abitudini criminali. Il 12 aprile 1998, sull’InterCity tra La Spezia e Venezia , Bilancia uccise Elisabetta Zoppetti nel bagno del treno. Due giorni dopo metterà fine alla vita di un’altra prostituta, Kristina Valla, e il 18 aprile uccise Maria Angela Rubino sul treno tra Genova e Ventimiglia.Il Mostro Ligure divenne l’argomento principale di programmi televisivi e giornali, così si raddoppiò la sorveglianza in periferia e sui treni. Alcuni sospetti sono stati fermati e due auto sono state tenute sotto sorveglianza che corrispondeva alla descrizione fornita da Lorena. Comunque, il 12 aprile ad Arma di Taggia , Bilancia rapina e uccide la sua ultima vittima, un benzinaio di nome Giuseppe Mileto.

L’arresto di Bilancia