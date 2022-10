Dove vive e cosa fa oggi Carlotta Mantovan moglie di Fabrizio Frizzi

Le foto del funerale di Fabrizio Frizzi restano indimenticabili: tutta l’Italia si è commossa e addolorata alla vista di Carlotta Mantovan accasciata sulla bara, con lo sguardo perso nel vuoto. Sono passati ormai diversi anni da quel giorno; Carlotta ha cercato di superare l’indicibile dolore della perdita e si è concentrata sulla Stella figlia, che all’epoca della malattia del padre era molto piccola. Oggi la vita di Carlotta Mantovan è lontana dai riflettori e cerca di ritrovare la serenità perduta.

Carlotta Mantovane e Fabrizio Frizzi, un amore senza fine

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi sono conosciuti a Miss Italia: lei era una delle concorrenti e lui un giudice. Lei non vinse, ma lui se ne innamorò lo stesso. In un’intervista rilasciata il concorso dopo, ha raccontato come tutto è iniziato: “È iniziato con molti commenti negativi, perché ero più grande di lei. Ma quando si ama si va avanti, giusto? Non ci si ferma perché gli altri parlano? “. I due si sono sposati rapidamente e hanno dato il benvenuto alla figlia Stella nel 2013.

Carlotta Mantovan oggi: la vita in Francia e l’equitazione

L’ex conduttrice televisiva Carlotta Mantovan non sembra più interessata alla televisione. Dopo la morte del marito è apparsa in Portobello con Antonella Clerici e in Tutta Salute con Michele Mirabella, ma non ha proseguito la carriera televisiva. Attualmente vive in Francia con la figlia Stella e si dedica all’equitazione. Di recente, però, ha fatto alcune rivelazioni come ospite di Ballando con le stelle. A Ballando con le stelle ha raccontato di sua figlia Stella: “Stella non ha preso da nessuno dei due nel ballo. Ha però ereditato il talento canoro del padre: Stella canta benissimo, ama ballare e ha un talento da showgirl. Ora frequenta la quarta elementare: è il mio raggio di sole”.