Dramma ad Alessandria, bimbo di 9 anni muore investito da un’auto mentre è in bici

Un bambino residente a Sezzadio, un piccolo paese a sud di Alessandria, è rimasto ucciso in un incidente mortale mercoledì sera.

Un ragazzo è morto tragicamente dopo essere stato investito da un veicolo mentre era in sella alla sua bicicletta nei pressi della sua abitazione nel quartiere Sezzadio di Alessandria. L’incidente è avvenuto mercoledì sera nei pressi dell’abitazione della famiglia nel comune meridionale di Sezzadio. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 nel centro del paese. Sembra che il giovane sia stato investito da un veicolo mentre percorreva una strada secondaria in sella alla sua bicicletta.

Purtroppo l’impatto è stato fatale. Il bambino si è schiantato contro il parabrezza e successivamente è caduto sul marciapiede, dove ha battuto la testa ed è morto. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi del 118. Il bambino è stato poi trasportato d’urgenza all’Ospedale Infantile di Alessandria. I medici hanno tentato di salvargli la vita ma, purtroppo, non è sopravvissuto. Arrivato in ospedale in condizioni critiche, il suo cuore ha smesso di battere durante la notte a causa delle ferite riportate nell’impatto con l’auto.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso. Sembra che il veicolo non viaggiasse ad alta velocità e che non sia stato in grado di evitare l’urto quando un bambino gli si è parato davanti all’improvviso. Il conducente è stato sottoposto al test dell’alcol come da procedura, ma il test è risultato negativo.