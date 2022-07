E’ morto Emanuele Vaccarini, chi erà il ‘gladiatore’ di Avanti un altro

Emanuele Vaccarini, gladiatore di Avanti un altro, è morto. Non ci sono informazioni sulle cause della sua inaspettata morte, ma qualche settimana fa su Facebook aveva annunciato di non stare bene: “In questo momento non sto bene fisicamente, quindi noterete che non sto postando ricette. Non riesco nemmeno a stare davanti ai fornelli.

Il compianto Nicola Vaccarini è stato sia un partecipante alla trasmissione di Paolo Bonolis, dove ha vestito i panni di un gladiatore che chiedeva informazioni sull’antica Roma, sia una star dei social media molto seguita e amata.

“Questa volta l’hai fatta grossa”, scrive uno dei tanti che lo stanno onorando in queste ore. Tra loro anche Sonia Bruganelli, che su Instagram ha postato una sua foto tra le storie e ha scritto “Riposa in pace, grande gigante”.

Emanuele Vaccarini era un maestro di arti marziali miste e un veterano dell’industria dello spettacolo. Nel suo ultimo post su Facebook, Vaccarini si lamentava del fatto che tutte le persone con cui lavorava erano “professionisti affermati con connessioni e amicizie internazionali nel mondo dello spettacolo”.

Tutti i registi, scrittori, coreografi, direttori di produzione, ecc. hanno presumibilmente 20 anni di esperienza. Ti riempiono la testa di promesse di contratti cinematografici o televisivi per fiction, film e show televisivi, e poi quando si tratta di rifiutare i soldi, non possono permettersi nemmeno un bicchiere di vino. Nel mondo dello spettacolo ci sono molti clown e pochi circhi.