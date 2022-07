Festeggiano entrambi 100 anni e ben 79 anni di matrimonio: coppia batte ogni record

Avere l’opportunità di spegnere 100 candeline è già un traguardo non comune e significativo, ma una coppia dell’Ohio, Hubert e June Malicote, ha deciso di battere più record contemporaneamente. I Malicote festeggiano il loro secolo di vita e i loro 79 anni di matrimonio a distanza di 10 giorni l’uno dall’altro. La coppia si è conosciuta in Ohio dopo essersi trasferita dalle campagne del Kentucky per trovare lavoro.

Hubert e June sono stati immediatamente attratti l’uno dall’altra dopo essersi incontrati in chiesa. Si innamorarono e decisero di sposarsi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Hubert fu arruolato in Marina, costringendoli a rimanere separati per due anni alle Hawaii. June attese pazientemente il suo ritorno e i due cominciarono a costruirsi una vita a Hamilton, in Ohio.

La loro famiglia è cresciuta fino a comprendere tre figli, sette nipoti e ben 11 pronipoti, tutto grazie alla loro unione. June compie gli anni il 13 luglio, Hubert il 23 luglio e in quei giorni festeggeranno 79 anni di matrimonio. Tutto, dalla Grande Depressione all’ultimo Covid, è stato conquistato dalla loro unione.

I coniugi Hubert e June dicono che la comunicazione, l’amicizia e l’assenza di litigi sono le chiavi per una relazione duratura. “Prima di sposarci eravamo migliori amici. Parlavamo molto e non litigavamo mai. Non abbiamo mai litigato e abbiamo vissuto la nostra vita senza incidenti. Abbiamo avuto dei problemi, ma non faremmo mai nulla per ferirci a vicenda”, ha detto June. “Se c’è un problema, possiamo semplicemente allontanarci per un paio di minuti”, ha aggiunto.

La coppia è sempre stata molto unita. Hubert ha detto: “Non siamo mai usciti molto. Quando i figli erano più piccoli, ci sedevamo a tavola per raccontare la nostra giornata. Eravamo soddisfatti della semplicità della nostra famiglia. Avevamo una vita meravigliosa”, ha detto Hubert. Ogni sera, la coppia si siede a cena e guarda un film western. Dopo la fine del film, si danno sempre il bacio della buonanotte prima di andare a letto. Dopo cena, mettono la mamma sulla sedia a rotelle accanto al papà e si tengono per mano. Al mattino sono così felici di rivedersi. Si salutano con grandi sorrisi e affetto. È una coppia che incarna l’idea del vero amore.