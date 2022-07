Forte dei Marmi, russi e ucraini condividono le stesse spiagge (e nessuno parla di guerra)

Negli ultimi mesi, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, si temeva che non avremmo più visto le orde di turisti russi che per decenni hanno villeggiato a Forte dei Marmi, in Versilia, acquistando non solo ville e alberghi da mille e una notte, ma di tutto. Ma sono ancora lì, nonostante tutto.

Al Forte tutti vivono in una piccola bolla: invasori, invasi e sanzionatori. Mauro Martignani, proprietario dello stabilimento balneare La Fenice, in un’intervista a La Repubblica, ha dichiarato: “Ho dovuto iniziare a dire di no perché avevo il tutto esaurito”. Ci sono molti clienti abituali e alcuni nuovi. Ci sono 15-20 famiglie russe e 6-7 famiglie ucraine. I clienti non parlano della guerra, anche se una cliente mi ha detto che i suoi amici ucraini stanno soffrendo e che non rivelano altro”.

«Mangiano e bevono come sempre»