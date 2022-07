Francesco Facchinetti, la rabbia per la morte dell’amico: “Lasciato 5 ore sull’asfalto”

Un uomo è rimasto ucciso in un incidente in moto su una strada provinciale nei pressi di Saronno, ha dichiarato la polizia.

Due giorni fa, Francesco Facchinetti si è sfogato su TikTok per la morte del fratello di un suo amico, rimasto ucciso in un incidente in moto. Prima del decesso, il manager descrive l’accaduto come un “tragico incidente motociclistico avvenuto su una strada provinciale nei pressi di Saronno, con un cavillo burocratico che ha tenuto il suo corpo sulla strada per cinque ore davanti ai suoi familiari”. Il corpo si trovava in una zona di confine tra le province di Como, Milano e Varese e, poiché nessuna ambulanza era in grado di raccoglierlo, è rimasto sulla strada per cinque ore”.

“Il fatto che il padre del mio caro amico non possa vederlo fino a lunedì a Busto Arsizio mi sconvolge terribilmente. In che razza di Paese viviamo? Siamo costretti a dare più del 50% di quello che guadagniamo al governo, che non ci tutela in alcun modo. Per un cavillo burocratico, un uomo morto è rimasto sull’asfalto per cinque ore e ai suoi familiari è stato vietato di vederlo perché era sotto sequestro, una verità che spezza il cuore. Vorrei lasciare questo Paese. Ho l’italianità nel sangue, ma quello che sta succedendo mi disgusta. Siamo diventati un Paese di bestie. Spero che i responsabili possano vedere questo video e permettere alla famiglia e agli amici di vedere il suo corpo prima di lunedì”.

Nel tentativo di diffondere il messaggio, Facchinetti ha postato quanto segue sia su Instagram che su Facebook: “Il mio amico è stato appena avvisato dall’obitorio di Busto Arsizio che l’autopsia sarà fatta martedì, quindi non potrà vedere suo fratello fino a martedì. Se qualcuno di voi conosce qualcuno all’obitorio che può aiutarlo, vi prego di mandarmi un messaggio privato. A me sembra un’assurdità. Sono deluso da questo Paese. Negli ultimi due anni abbiamo davvero toccato il fondo e forse stiamo finalmente iniziando a scavare.

Forse qualcuno al potere avrà finalmente le palle di fare la cosa giusta per una volta, anche a dispetto della burocrazia, e permetterà al mio amico di vedere suo fratello. Abbiamo bisogno di persone con le palle. Quest’uomo non vede l’ora di vedere suo fratello e i suoi genitori non vedono l’ora di vedere il loro figlio. Non possiamo aspettare fino a martedì per vederlo, quindi non possiamo aspettare fino a martedì per vedere nostro figlio”.