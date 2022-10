Giornata mondiale degli insegnanti oggi 5 ottobre 2022: cos’è e perché si celebra

La Giornata mondiale degli insegnanti, che si tiene ogni anno il 5 ottobre dal 1994, commemora l’anniversario della firma della Raccomandazione ILO-UNESCO sullo status degli insegnanti (1966). La presente raccomandazione stabilisce parametri di riferimento per i diritti e le responsabilità degli insegnanti e norme per la loro formazione iniziale e continua, l’assunzione, l’occupazione e le condizioni di insegnamento e apprendimento. La raccomandazione relativa allo status del personale docente dell’istruzione superiore è stata adottata nel 1997 per integrare la raccomandazione del 1966, coprendo così il personale docente e di ricerca nell’istruzione superiore.

È una giornata per celebrare come gli insegnanti stanno trasformando l’istruzione, per riflettere sul supporto di cui hanno bisogno per dispiegare appieno il loro talento e la loro vocazione e per ripensare il percorso da seguire rispetto alla professione a livello globale.

La Giornata Mondiale degli Insegnanti è convocata in collaborazione con l’UNICEF, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro e Education International.