Oroscopo Branko domani 5 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Oggi dovrai mantenere alta la guardia nelle questioni relative agli investimenti comuni. Il tuo benessere dipende dal fatto che eviti di pensare troppo e mantieni la calma nelle questioni in cui devi controllare molte variabili. SENTIMENTI : È un giorno per usare l’altruismo e mettersi nei panni degli altri. Pensa di essere ognuno di loro. Sei come specchi. AZIONE : devi mantenere la cordialità e l’ingegno che ti caratterizzano. Dipende dal tuo umore che i tuoi piani vadano come previsto. FORTUNA : è un giorno per essere una persona generosa nei patti che hai con le persone che mantengono i beni comuni.

VERGINE

Oggi è una giornata per occuparci di raggiungere accordi vantaggiosi per tutte le persone coinvolte. È importante che le risorse di tutti siano uguali e che l’ambiente sia sereno e piacevole. SENTIMENTI : È un giorno per sollevare il morale e accelerare relazioni generose e amichevoli con gli altri. Questo ti aiuterà a evitare complicazioni. AZIONE : oggi è un giorno per mantenere la capacità di negoziare in modo efficace e prudente, poiché in questo modo tutti voi potrete ottenere i profitti attesi. FORTUNE : Sarà il momento di raggiungere un giusto consenso con le persone con cui hai accordi in anticipo.

BILANCIA

Oggi è un giorno a beneficio delle persone che hanno bisogno del tuo aiuto e ottengono le basi di una buona comunicazione. Dovrai mantenere il morale alto per evitare di chiuderti le porte. È tempo di gettare le basi in famiglia.SENTIMENTI : È un giorno per risolvere i problemi con la famiglia e le persone vicine in modo piacevole e armonioso.AZIONE : è una giornata all’insegna del dinamismo e del morale; in questo modo attirerai coloro che sono coinvolti nei tuoi patti e li riempirai di fiducia. FORTUNE : È un giorno per relazionarsi in modo piacevole e aiutare le persone che hanno bisogno di te.

SCORPIONE

Oggi è un giorno molto appropriato per mantenere la gioia e i progetti con amici intimi e cari. Evita lo scoraggiamento, poiché devi mantenere la fiducia nella tua conoscenza ed esperienza. SENTIMENTI : questo è un momento in cui il tuo modo di esprimerti sarà fondamentale per evitare incomprensioni e perché gli altri ti capiscano. AZIONE : oggi è un giorno in cui lasciare che il tuo intuito ti guidi in questioni del passato che ancora ti riguardano. Lascia tutto questo alle spalle. E inizia un nuovo ciclo. FORTUNE : Dovresti goderti la pienezza del tuo altruismo e generosità con le persone a te vicine.