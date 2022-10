Grande Fratello Vip 7, sondaggi giovedì 27 ottobre 2022: chi sono concorrenti a rischio eliminazione

La puntata di stasera del Grande Fratello VIP 7 rivelerà quale partecipante sarà estromesso dalla casa. La puntata di stasera del Grande Fratello Vip 7 rivelerà quale partecipante verrà estromesso dalla casa. L’intero scenario è stato creato intorno al concetto di “vippona”, ma per sapere a chi ci riferiamo, dovete continuare a leggere. Sul web sono stati creati dei sondaggi per determinare la percentuale di telespettatori che sostengono un candidato. In questa situazione, non ci sono dubbi. Chi rischia di più di essere eliminato? Sintonizzatevi stasera su Canale 5 per scoprirlo.

Grande Fratello Vip 7 sondaggi 27 ottobre 2022: chi sono i quattro nominati

Amaurys Perez, George Ciupilan, Giaele De Donà e Pamela Prati sono in lizza per l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 7. Il pubblico deve decidere se salvare uno dei quattro. Le nomination sono avvenute regolarmente per i primi tre concorrenti, mentre Pamela è la prima volta che appare al televoto dopo aver rivelato il suo punto di vista sul caso di Mark Caltagirone, che ha recentemente guadagnato attenzione.

Grande Fratello Vip 7, chi rischia di uscire

Secondo la pagina Twitter “Sondaggi Grande Fratello Vip”, Pamela Prati dovrebbe lasciare il GF Vip giovedì prossimo e Pamela Prati e Marco Bellavia, che la scorsa settimana si sono promessi amore, sono penultimi per pubblicità. Il pubblico non dovrebbe essere motivato dall'”antipatia”, ma piuttosto dal fatto di permettere a Pamela Prati di incontrare Marco Bellavia alla luce dell’incidente di Marco Caltagirone. In penultima posizione c’è Giaele De Donà, mentre il favorito è ancora una volta George Ciupilan, seguito da Amaurys Perez. Pamela riuscirà finalmente ad avere una “vera” relazione sentimentale dopo l’incidente di Mark Caltagirone?

Secondo i sondaggi, Pamela Prati dovrebbe essere eliminata definitivamente dal GF Vip. George Ciupilan, da solo, ha ottenuto oltre il 50% dei consensi. Tuttavia, come tutti gli altri, la donna ha la bussola che potrebbe frenare il ticket. Tutto, quindi, può sempre accadere. Vietato annoiarsi con il Grande Fratello Vip 7.