Guenda Goria ricoverata: “Ho avuto una gravidanza extrauterina, devono operarmi d’urgenza”

Guenda Goria era stata ricoverata in ospedale a causa di una gravidanza ectopica e aveva disperatamente bisogno di un intervento chirurgico. Tra le lacrime, ha detto: “Sono svenuta”.

Guenda Goria è stata operata d’urgenza a causa di una gravidanza extrauterina. Lo ha rivelato attraverso le sue storie di Instagram. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, attrice, ha registrato il viaggio in ambulanza verso l’ospedale e ha informato i suoi follower dell’accaduto. Solo poco dopo si è resa conto di avere una gravidanza impiantata con difficoltà.

Guenda Goria e l’arrivo dell’ambulanza

Guenda Goria ha postato un video su Instagram che inizia così: “Sono in ambulanza con due giovani volontari. Sono svenuta dopo una forte emorragia. Mi stanno somministrando una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per vedere come sto”. Ha registrato il momento in cui sono arrivati i soccorsi, ma non stava ancora bene. È stata allarmata da un’emorragia che ha richiesto il ricovero in ospedale.

Guenda Goria in lacrime: “Ho avuto una gravidanza extrauterina”

Subito dopo aver aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute attraverso i social media, Guenda ha pianto raccontando la sua esperienza di gravidanza extrauterina. I medici che l’hanno visitata le hanno prescritto un intervento chirurgico immediato per evitare complicazioni. Nonostante i miei sforzi, non posso fugare i vostri timori”, ha detto. Ho fatto una visita ginecologica e ho scoperto una gravidanza extrauterina che era attaccata alle tube, quindi non era dove avrebbe dovuto essere.

Guenda, che soffre di endometriosi, una patologia sulla quale la consapevolezza è cresciuta solo di recente, non è riuscita a nascondere la sua forte emozione mentre raccontava i suoi problemi di salute. Guenda ha documentato i suoi problemi di salute attraverso i social media. Recentemente, Guenda ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato di voler avere dei figli a causa dell’amore per il suo compagno, Mirko Gancitano, che l’ha ispirata a ripensare alla sua vita e, soprattutto, alla sua decisione di non avere figli.