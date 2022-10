Guerra Ucraina:Missili su Kiev durante la diretta, l’inviato della Bbc interrompe il collegamento e scappa

Kiev si alza lunedì con diverse esplosioni. Fino a quattro sono stati ascoltati nella capitale dell’Ucraina. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha confermato che ci sono state diverse esplosioni nel centro della città, da cui si alza una colonna di fumo nero. Le esplosioni sono avvenute dalle 8:15 di questa mattina, un’ora in meno nella Spagna continentale. Le sirene di allarme aereo avevano suonato pochi minuti prima delle detonazioni. L’inviato speciale a Kiev di ‘El País’, Cristian Segura ha spiegato dal vivo a ‘Hoy por hoy’ che altri missili continuano a cadere nella capitale. “È pericoloso, altri due razzi sono appena caduti. Sono di fronte al Ministero della Pubblica Istruzione dove sono caduti due Kaliber. Questo è il centro, è come se fossero caduti sulla Gran Vía di Madrid. È il centro universitario, vicino all’opera. Ora la gente inizia a correre. Ora mi sto allontanando dagli edifici dove i missili stanno cadendo di nuovo. I sistemi di difesa di Kiev sono stati notevolmente rafforzati, ma ora non hanno funzionato. La situazione è molto tesa. La popolazione si sta ora dirigendo verso la metropolitana. Un altro missile è caduto su un parco giochi, l’immagine è dantesca”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato la popolazione a non lasciare i rifugi, in un giorno in cui i russi stanno bombardando diverse città, e a resistere al 229 ° giorno della guerra su larga scala con cui la Russia cerca, ha detto, di cancellare l’Ucraina “dalla faccia della terra”. “L’allarme antiaereo non cessa in tutta l’Ucraina. Ci sono attacchi missilistici. Sfortunatamente, ci sono morti e feriti. Vi chiedo: non lasciate i rifugi. Prenditi cura di te stesso e dei tuoi cari. Resistiamo e siamo forti”, ha scritto Zelensky su Telegram. Kiev è stata relativamente calma negli ultimi mesi e le detonazioni arrivano solo due giorni dopo che un camion carico di esplosivi ha distrutto parte del ponte di Kerch, che collega la penisola di Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Il Cremlino ha accusato il governo ucraino dell’attacco, che definisce un “attacco terroristico”. Dopo questo attacco, la Russia ha intensificato gli attacchi contro i civili, in particolare nella provincia meridionale di Zaporizhia, dove almeno 43 persone sono state uccise in bombardamenti nell’ultima settimana. 🚨 ÚLTIMA HORA | Al menos cuatro misiles acaban de golpear el centro de Kiev, Ucrania. Este es el momento en el que un reportero de la BBC lo presencia en directo.pic.twitter.com/FHCYhE9c8U — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) October 10, 2022 Un nuovo attacco russo a Zaporizhia colpisce diversi piani di un edificio Un edificio a più piani è stato distrutto nel centro di Zaporizhia a seguito di un nuovo attacco missilistico nel centro della città questa notte, il capo dell’amministrazione militare della città, Oleksandr Starukh, ha riferito su Telegram e ha raccolto l’agenzia di stampa ucraina Ukrinform. I rapporti affermano che un edificio residenziale a più piani è stato colpito “che è stato distrutto di nuovo, e ci sono vittime”. “Il terrore del nemico continua. Come risultato dell’attacco missilistico nel centro di Zaporizhia, un edificio residenziale a più piani è stato nuovamente distrutto. Ci sono vittime”, ha scritto Starukn. Il capo dell’amministrazione militare osserva che soccorritori, medici e tutti i servizi competenti stanno attualmente lavorando sulla scena della tragedia.