Antonino Spinalbese fa arrabbiare i fan dei #gintonic, il motivo non è chiaro

Prima della prima puntata del Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese ha cercato di capire se sarebbe stato stimolato se fossero entrati altri concorrenti nella casa parlando con Cristina Quaranta e Charlie Gnocchi. Sperava che in futuro sarebbero entrati altri concorrenti, non per fare qualcosa con loro, ma solo per avere stimoli e per verificare di avere una donna al suo fianco.

Lo Spinalbese ha capito di aver trovato la persona giusta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7, perché sapeva che lì c’era Ginevra Lamborghini. Le parole di Quaranta, che probabilmente hanno deluso i fan della coppia #gintonica che ancora sperano in una riconciliazione tra i due, soprattutto a fine gioco, lo hanno turbato. Lo Spinalbese, invece, ritiene che Ginevra non sia il suo tipo e difende anche la sua posizione.

Antonino Spinalbese torna a parlare di Ginevra Lamborghini

Il parrucchiere ha spiegato che non gli piaceva Ginevra e ha sostenuto che era troppo “noiosa” rispetto a Parigi.

“Sai perché? Io sono un figlio di putt**. Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. “

Le parole di Antonino non sono molto piaciute ai fan di Ginevra che non hanno apprezzato questo commento dell’ex di Belen. Spinalbese infatti ha spiegato la sua teoria:

“Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio. Perché ti dico questo? Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo… Però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito. “

E ha concluso:

“Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso“.

Poiché lo Spinalbese ritiene che se una donna coinvolta si avvicina a un altro uomo, gli chiede della sua relazione e continua a farlo, Antonino non sopporta quel tipo di donna.