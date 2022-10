Vuoi sapere chi è Dario Cassini? Età, carriera, moglie, figli, vita privata e Ballando con le Stelle

Dario Cassini è un attore, comico e cabarettista. È nato il 18 giugno 1967 a Napoli e ha 55 anni. Fin da bambino ha partecipato a numerosi programmi televisivi, film e spettacoli teatrali. Il primo è anche comico e autore di programmi televisivi, mentre il secondo è direttore editoriale e fondatore della casa editrice Minimum fax.

In giovane età, Dario ha studiato arte drammatica al teatro La Scaletta di Roma. Nel 1989 appare nello show di Raffaella Carrà Il Principe Azzurro. Nel 1990, invece, recita nel film di Luigi Magni In nome del popolo sovrano. Cemento Armato (2007), Ex (2009), Nessuno mi può giudicare (2011), Poveri ma ricchissimi (2017), I predatori (2020) e La donna per me (2022) sono alcuni dei suoi film. Ha partecipato anche a Zelig e Colorado. I suoi spettacoli di cabaret sono incentrati su questioni di genere femminile, comprese le “manie”, le “fobie” e le “varie strategie di corteggiamento” che descrive loro.

Dario ha scritto diversi libri, tra cui Tranne mia madre e mia sorella, Sono vent’anni che ho vent’anni e In caso di amore che fugge. La televisione e lo spettacolo non sono le uniche cose che Dario ha realizzato. Ha anche viaggiato in molte parti del mondo, ma l’amore per la sua terra ha trionfato! Il comico è nato a Napoli, è cresciuto a Roma, ha vissuto in Toscana, in Spagna e negli Stati Uniti. Sebbene abbia scelto di risiedere nella Riviera del Conero, nelle Marche, come conseguenza del suo amore per il paese, è rimasto comunque devoto all’Italia. Dario è un uomo molto riservato e pochissime informazioni sulla sua vita privata sono trapelate. Sappiamo che ha un figlio che si chiama Raffaele in memoria del nonno.