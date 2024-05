Il giovane José Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, rivela: «La mia posizione è quella di portiere all’Inter e ambisco a diventare un calciatore professionista. Riguardo a mio padre, ha sempre creduto in me».

All’età di soli 15 anni, José Sebastiani emerge già come una figura carismatica nel panorama dei giovani talenti italiani. Figlio del celebre presentatore Amadeus e della sua moglie Giovanna Civitillo, José non solo ha assistito in prima fila al Festival di Sanremo, ma ora conduce anche un podcast in diretta su RaiPlay Sound per Radioimmaginaria, coprendo eventi di prestigio come l’Eurovision 2024.





Nonostante la sua giovane età, José ha già ben chiaro il suo futuro. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha espresso le sue ambizioni e passioni, ponendo in evidenza una particolare inclinazione per lo sport. “Il calcio è la mia grande passione”, afferma José, che sogna di diventare un calciatore professionista. Attualmente gioca come portiere nell’Inter, e si immagina in futuro giocare in un stadio affollato, dove potrà sentirsi parte dello spirito competitivo e appassionante dello sport.

Curiosamente, il suo nome è un omaggio a José Mourinho, una scelta influenzata da un incontro fortuito dei suoi genitori con il famoso allenatore durante un volo. Il padre, grande tifoso, non ha perso l’opportunità di dedicare al figlio il nome di una così influente figura nel mondo del calcio.

Vita Familiare e Sostegno dei Genitori

Nonostante le luci della ribalta grazie ai suoi genitori famosi, José descrive la sua vita familiare come sorprendentemente normale. “Mio padre è un papà come tutti gli altri,” racconta José, evidenziando un forte legame basato su supporto reciproco. D’altra parte, sua madre, più severa in ambito educativo, ha scelto di mettere in pausa la sua carriera per dedicarsi alla famiglia. José si dice molto grato per il sacrificio e l’amore costante che riceve, caratterizzando i suoi genitori come “moderni, aperti e disponibili al dialogo”.

Questo equilibrio tra vita pubblica e supporto familiare è fondamentale per José, che tra le sue varie attività, trova il tempo anche per divertirsi con gli amici e esplorare i social media. Su TikTok, ha creato un format chiamato Talking with José, dove condivide la sua passione per la musica.

José Sebastiani rappresenta una nuova generazione di giovani promesse che, pur crescendo all’ombra di figure pubbliche, stanno trovando il proprio cammino e voce unica nel mondo. Con il sostegno di una famiglia attenta e il talento naturale, il futuro sembra luminoso per questo giovane talento.