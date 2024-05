Una Nessuna Centomila orario su Rai 1? A che ora inizia e quando finisce in tv

Una Nessuna Centomila orario su Rai 1

A che ora inizia Una Nessuno Centomila su Rai 1? L’atteso evento “Una Nessuna Centomila” all’Arena di Verona si profilerà come un momento significativo nella televisione italiana, non solo per la sua importanza nel promuovere la consapevolezza contro la violenza sulle donne, ma anche perché segna l’ultimo impegno di Amadeus come conduttore su Rai 1, dopo aver guidato cinque edizioni consecutive del Festival di Sanremo. Questo concerto, che vedrà una lineup stellare di artisti italiani, sarà un vero spettacolo di addii e celebrazioni. A seguire: Una Nessuna Centomila orario su Rai 1.





A che ora inizia Una Nessuna Centomila su Rai 1 e quando finisce

Il concerto “Una Nessuna Centomila” sarà trasmesso in diretta l’8 maggio 2024, subito dopo il programma “Affari Tuoi”, condotto anch’esso da Amadeus. L’orario previsto per l’inizio dell’evento è alle 21.45. Gli spettatori possono aspettarsi una serata ricca di emozioni e musica di alta qualità, con performance che supereranno le tre ore di durata, concludendosi intorno alle 00.30.

Sul palco dell’anfiteatro veronese si esibiranno in duetti inediti e performance emozionanti artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai e Paola Turci. Questo insieme di talenti italiani non solo offrirà uno spettacolo indimenticabile, ma sottolineerà anche l’importanza del messaggio contro la violenza sulle donne, un tema al centro dell’evento.

“Una Nessuna Centomila” non è solo un concerto, ma una potente dichiarazione culturale e sociale, che unisce l’industria musicale italiana in una causa comune. Questa serata rappresenta un’occasione per riflettere sulla serietà del problema e rafforzare il messaggio di solidarietà e supporto alle vittime di violenza.