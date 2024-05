Mentana considera di lasciare La7: “Sono stato offeso da Gruber, se non ci sono interventi aziendali agirò di conseguenza”

Nell’ultima edizione del TG La7, Enrico Mentana ha affrontato apertamente il disaccordo con la collega Lilli Gruber, esprimendo la sua posizione in una diretta che non è passata inosservata. Durante il telegiornale di ieri sera, Mentana ha spiegato il motivo del prolungamento del programma, sottolineando l’importanza delle notizie trattate: “Ieri sera siamo andati un po’ lunghi con il telegiornale. Era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia terribile di Casteldaccia, vicino a Palermo, e tante altre notizie.”





Oltre a coprire eventi di rilevanza globale e nazionale, il telegiornale ha incluso segmenti fissi come i sondaggi settimanali e l’appuntamento con il Dataroom di Milena Gabanelli. “Come ogni lunedì, siamo andati un po’ lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po’ lunghi ma come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete,” ha aggiunto Mentana, rassicurando il pubblico che il prolungamento era pianificato e non una sorpresa.

La tensione è salita quando Mentana ha citato le critiche ricevute da Lilli Gruber, che lo hanno portato a difendersi: “Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace far finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Io mi siedo qui, scusate la prima persona singolare, da 14 anni per fare questo telegiornale e non ho mai offeso volontariamente nessuno, tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete.”

Mentana ha espresso il suo disappunto per la mancanza di supporto aziendale e la mancanza di comunicazione interna seguendo l’incidente, sottolineando l’importanza della reciprocità e del rispetto all’interno della rete. “Gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei che da parte dell’azienda per cui lavoro che non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore,” ha dichiarato.

In chiusura, Mentana ha lasciato aperta la possibilità di prendere decisioni significative basate sugli sviluppi futuri: “Domani sera vedremo se c’è stato qualcosa – ha concluso – se no ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze.”

La situazione a La7 rimane tesa, con le acque che continuano a essere agitate. Le dichiarazioni di Mentana non solo enfatizzano la serietà della disputa interna ma anche la sua determinazione a cercare chiarimenti e, se necessario, a valutare passi futuri.