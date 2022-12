Hai capito chi è Angela dei Ricchi e Poveri: chi è Angela Brambati? Età, Franco Gatti, marito, foto e figli

I Ricchi e Poveri sono uno dei gruppi più famosi e apprezzati della musica italiana. Il gruppo è nato a Genova nel 1967 e comprendeva Angela Brambati. Angela apparirà presto in televisione come ballerina per una notte a “Ballando con le Stelle”, dove salirà in pista con il suo amico e collega Angelo Sotgiu per onorare la memoria di Franco Gatti, recentemente scomparso.