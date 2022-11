Hai capito chi è Barbara Exignotis moglie di Nino Frassica

L’attore e comico Nino Frassica, noto per fiction come “Don Matteo”, si è risposato dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, Daniela Conti. Ha sposato Barbara Exignotis, una professoressa universitaria di 45 anni. La coppia ha convissuto per un decennio prima di decidere di sposarsi nel 2018.

Barbara Exignotis è stata un’attrice popolare nella sua Grecia, ma ha ottenuto il riconoscimento internazionale quando si è trasferita in Italia e ha iniziato ad apparire in film per adulti. Il suo ultimo film, “Bella di Notte”, è uscito nel 2007; da allora si è dedicata al suo compagno di molti anni, Nino Frassica. La coppia vive tranquillamente a Roma; non hanno figli insieme, ma Exignotis ha un figlio da una precedente relazione. Ha conosciuto Frassica a un evento in Sicilia; è stato un momento che ha cambiato la vita di entrambi. Nel 2018 si sono sposati con una cerimonia civile sull’isola: indossavano abiti neri e non avevano né anello di fidanzamento né fede. Secondo quanto riferito, la sposa ha rifiutato di accettare qualsiasi tipo di gioiello al di gioielloto, dicendo che era uno spreco di denaro!