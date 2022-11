Hai capito chi é Cesare Bocci? Età, figli, compagna, vita privata, moglie e lavoro

Cesare Bocci è un popolare attore e conduttore televisivo amato dal grande pubblico del cinema e della TV. La sua simpatia e il suo talento gli hanno fatto ottenere l’ammirazione di migliaia di persone che lo seguono con grande affetto.

Chi é Cesare Bocci: età, figli, compagna, moglie e lavoro

Cesare Bocci è nato a Camerino il 13 settembre 1957. Nel 1982 fonda con altri cinque giovani attori la Compagnia della Rancia a Tolentino, dove rimane per otto anni. Si è poi trasferito a Roma dove ha continuato a fare teatro e ha iniziato a lavorare in televisione e al cinema. Il suo primo film avviene nel 1990 con L’aria serena dell’ovest, diretto da Silvio Soldini; nello stesso anno entra in televisione con Zanzibar, la prima sit-com italiana girata interamente in Italia, dove interpreta Benny.

Si alterna tra teatro, cinema e televisione. Per due anni interpreta il ruolo del medico Antonio Ceppi nella serie televisiva Elisa di Rivombrosa. Tra il 2006 e il 2007 interpreta il ruolo di Oscar nella English version del musical Sweet Charity, accanto a Lorella Cuccarini, per la regia di Saverio Marconi. Dal 2007 al 2008 è il primario Sergio Danieli in Urgent Care. Nel 2009 si laurea in Geologia, percorso universitario che abbandona per seguire la sua passione per la recitazione. Nel 2012 è di nuovo in televisione su Rai Uno al fianco di Veronica Pivetti nella fiction di successo Provaci ancora prof! . Nel marzo 2013 debutta come conduttore televisivo nella trasmissione di Rai 3 Il Giallo e il Nero. Nello stesso mese diventa conduttore di Miss Italia in onda su La7 con Massimo Ghini e Francesca Chillemi.

Nel 2016 è stato protagonista della serie televisiva Hundred to Go, prodotta in collaborazione da BMW e Fox. Da settembre 2017 conduce il programma “Segreti, i misteri della storia” per TV2000. Nel 2018 ha vinto Ballando con le stelle, in con Alessandra Tripoli. Negli ultimi 20 anni ha avuto un enorme successo nel ruolo di Mimì Augello ne Il commissario Montalbano (I misteri del commissario Montalbano).

Cesare Bocci: vita privata

Cesare Bocci, che ha sposato Daniela Spada nel 2000, è diventato padre quando la moglie ha dato alla luce Mia. Subito dopo il parto, però, Daniela è stata colpita da un gravissimo ictus ed è rimasta in coma per circa 20 giorni. È stato un periodo buio per entrambi, ma sono riusciti a superarlo con forza e coraggio. Cesare e Daniela hanno deciso di raccontare la loro storia per ispirare gli altri: hanno quindi pubblicato un libro intitolato Pesce d’aprile (edito da Sperling e Kupfer).