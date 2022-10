Hai capito chi è Cristiano Malgioglio? Età, biografia, fidanzato, album e figli

Cristiano Malgioglio è un popolare cantautore, personaggio televisivo e autore di testi per i cantanti Mina, Adriano Celentano, Raffaella Carrà e Ornella Vanoni. È anche concorrente del Grande Fratello Vip. Oltre a essere opinionista di Barbara d’Urso, Cristiano Malgioglio è arrivato a far parte della giuria di Tale e Quale Show 2021 (Italia’s Got Talent), insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Chi è Cristiano Malgioglio?

Nome: Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio Data di nascita : 12 aprile 1945

: 12 aprile 1945 Età : 77 anni

: 77 anni Altezza : 1,75 m

: 1,75 m Peso : 84 kg

: 84 kg Segno Zodiacale : Ariete

: Ariete Luogo di nascita : Ramacca, in provincia di Catania

: Ramacca, in provincia di Catania Professione: paroliere, cantautore, personaggio televisivo

paroliere, cantautore, personaggio televisivo Tatuaggi : pare che Malgioglio abbia un tatuaggio di un bacio sul lato B.

: pare che Malgioglio abbia un tatuaggio di un bacio sul lato B. Profilo Instagram ufficiale : @cristianomalgioglioreal

: @cristianomalgioglioreal Canale YouTube: cristianomalgioglio

Biografia

Cristiano Malgioglio è nato a Ramacca, Catania, il 12 aprile 1945. È un noto emblema della cultura pop italiana, con un taglio di capelli corto e scuro e un ciuffo bianco. All’età di 20 anni si trasferisce a Genova, lasciando la Sicilia, per vivere con la sorella. Si mantiene lavorando alle poste e conosce Fabrizio De André (nonno di Francesca De André), Luigi Tenco e Gino Paoli. De André gli propone di partire con lui e di intraprendere una carriera musicale a Milano, di cui lo stesso De André parla nella trasmissione “Pronto, Raffaella?” di Raffaella Carrà.

Fidanzato

Da due anni mi alleno in una palestra turca con mio fratello e mangio bene. La sua rivista preferita, Chi, dice che hanno usato la tecnologia per mantenere un legame nonostante vivano separatamente a Milano e Istanbul. Non appena sarà possibile viaggiare, si recheranno in Grecia per visitare la madre di lui e poi in Giappone. Quando Cristiano e il suo ragazzo si sono conosciuti, Cristiano lo ha visto appena fuori da Piazza Taxsim a Istanbul. Un vero e proprio colpo di fulmine, come nella fantasia, ma nei fatti.

Cristiano Malgioglio Instagram

Dopo essere stato messo in quarantena, Cristiano ha lasciato la sua casa per la prima volta, come mostra la foto qui sotto. Nonostante il grande pubblico sia a conoscenza delle sue stranezze sui social media non sono mancati commenti che andavano dal “come stai” al “vai a casa”. Ovviamente Giuseppe Cristiano Malgioglio, uomo ironico e critico al tempo stesso, deve esserne stato contento! Come paroliere, ha iniziato la sua carriera come impiegato postale negli anni ’70 scrivendo testi per diversi cantanti, tra cui Donatella Moretti, Roxy Robinson e altri. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1974 con “Ciao cara come stai?” di Iva Zanicchi. È stato inoltre coautore dei testi di successo “L’importante è finire” e “Ancora, ancora, ancora” per Mina, “Testarda io” per la Zanicchi e “Triangolo d’amore” per Rita Pavone. Ha interpretato anche testi propri tra gli anni ’70 e ’80, tra cui “Sbucciami”, che ammiccava e alludeva, tra gli altri.

Carriera Tv

Cristiano Malgioglio ha esordito in televisione nel 2000 come co-conduttore di Casa Raiuno nel programma I Raccomandati al fianco di Massimo Giletti. Carlo Conti lo invita a diventare opinionista nel suo programma nel 2001. Il reality show L’Isola dei Famosi di Simona Ventura è stato il suo punto di svolta. Nonostante sia stato eliminato alla quarta puntata, in seguito ha partecipato a diversi programmi televisivi: ra cui, Quelli che il calcio e X Factor. Oltre a fare il giudice in questi ultimi due programmi, nel 2012 ha collaborato con Raffaella Carrà, Viola Valentino e Maria Nazionale per L’Isola dei Famosi.Il 15 settembre 2020, Enrico Papi e i concorrenti di “Name That Tune” hanno riconosciuto celebri canzoni italiane e internazionali (una Sarabanda VIP). Elettra Lamborghini, Francesco Pannofino e Suor Cristina sono stati tra i VIP che hanno partecipato al game show. I Maneskin rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest su Rai Radio2 il 22 maggio 2021, con Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi come conduttori. Saverio Raimondo accompagnerà la diretta su Rai Radio2. Dal 1° dicembre 2022 al 25 settembre 2023, Cristiano condurrà Mi Casa es Tu Casa su Rai Tre, dove dialogherà con gli ospiti nella sua residenza romana.