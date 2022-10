Hai capito chi è Davide Di Franco? Età, fidanzata e vita privata dell’allievo del Collegio 7

Davide è una sede di Bisceglie (BA) che ama spettegolare e si considera il migliore della classe. A scuola non copia mai e non fa nessuno, tranne quelli che meritevoli. Ha pochi amici intimi perché, come spiega, “non tutti mi vanno bene, devo selezionarli”. Competitivo e severo, Davide passa il tempo a spettegolare sulle persone e a curare i suoi capelli.

Come la maggior parte degli adolescenti, non sopporta la maleducazione o le ingiustizie e porta sempre con sé un flacone di lacca per capelli.

Davide Di Franco parteciperà alla settima edizione di The College 7. Non vede l’ora di partecipare per confrontarsi con i suoi coetanei. Ci saranno 20 studenti in totale – 10 ragazze e 10 ragazzi – e troveremo: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando e Tommaso Miglietta.

I professori forniranno loro conoscenze e quest’anno ci saranno alcune novità per quanto riguarda le materie. L’ambientazione di quest’anno sarà il 1958 e i ragazzi adottati a queste nuove regole. Tutti gli eventi che si svolgeranno saranno raccontati da Nino Frassica in forma narrativa, che ci guiderà in tutto e per tutto”.