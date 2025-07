La trasformazione di Chiara Ferragni: le foto prima e dopo il trucco per il servizio fotografico

Chiara Ferragni si trova attualmente in Messico per impegni lavorativi e sta documentando alcuni dettagli del backstage sui social media. In particolare, ha mostrato la sua trasformazione prima e dopo il trucco: ecco il risultato.





Chiara Ferragni è tornata a lavorare a tempo pieno a oltre un anno dal “pandoro gate”: ha superato sia le difficoltà professionali che quelle personali legate alla separazione da Fedez e ha ripreso in mano la sua vita. Il mondo della moda l’ha “perdonata” e la invita regolarmente a eventi, sfilate e Fashion Week. Dopo aver trascorso le vacanze a Forte dei Marmi con i figli, si è recata in Messico per un esclusivo servizio fotografico di cui sta documentando il backstage sui social media (e nel tempo libero si è concessa anche una visita a un parco iconico). Oltre a chiedere un parere ai suoi follower sull’acconciatura, ha anche mostrato la sua trasformazione prima e dopo il trucco: ecco il risultato.

Le foto di Chiara Ferragni senza trucco

Nonostante alcuni problemi di jet lag, Chiara Ferragni è riuscita a raggiungere il set puntualmente e si è sottoposta a una sessione di trucco e parrucco per apparire impeccabile nel servizio fotografico. La particolarità è che ha mostrato la trasformazione “in diretta”, pubblicando alcune foto sia prima che dopo il trucco.

Nella prima immagine, Chiara Ferragni è apparsa in primo piano con una giacca di camoscio beige, capelli lisci e leggermente vaporosi. Il trucco era assente, con l’eccezione dei suoi profondi occhi azzurri. Nel secondo scatto, invece, era pronta per la sessione fotografica, con i capelli raccolti e un trucco naturale ma curato nei minimi dettagli, con una sfumatura sulle palpebre che ne esaltava lo sguardo.

Successivamente, Ferragni ha coinvolto i suoi follower in un sondaggio sull’acconciatura, chiedendo loro di scegliere tra capelli sciolti con sfumature bionde e uno chignon che mettesse in risalto il viso. Nonostante i pareri contrastanti, l’imprenditrice ha dimostrato di voler instaurare un rapporto diretto con i suoi fan. Questa nuova strategia di comunicazione è stata ben accolta da molti, e a un anno e mezzo dal “pandoro gate”, Ferragni sembra pronta a tornare alla conquista del fashion system.