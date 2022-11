Hai capito chi è Dodi Battaglia? Età, carriera, canzoni, Pooh, moglie, figli e vita privata

Dodi Battaglia, che recentemente ha fatto preoccupare i suoi fan per un malore avuto durante un concerto a Bologna. Il chitarrista dei Pooh parlerà ai microfoni della trasmissione e racconterà cosa è successo, come sta ora.

Dagli esordi al debutto di Dodi Battaglia

Dodi Battaglia, al secolo Donato Battaglia, nasce a Bologna il 1° giugno 1951 in un quartiere vicino al conservatorio musicale locale. Il suo destino era in parte già scritto: il famoso chitarrista, cantautore e compositore è nato in una famiglia di musicisti: il nonno suonava il mandolino e il pianoforte, la zia la chitarra e il padre il violino. All’età di 5 anni inizia a studiare la fisarmonica ea frequentare una scuola di musica; poi, a 10 anni, si avvicina alla chitarra.

Il successo con i Pooh

Dodi Battaglia, chitarrista e cantante dei Pooh, è una rockstar dal 1968. Ha scritto più di 140 canzoni pubblicate ed è considerato il miglior chitarrista europeo dalle riviste Die Zeitung e Der Spiegel. Nel 1986 è stato nominato Cavaliere della Repubblica dall’allora Presidente Francesco Cossiga. Una carriera costellata di successi la sua, come dimostrano le innumerevoli collaborazioni artistiche che lo hanno reso un vero e proprio pilastro della musica italiana. Per citarne solo alcune, Dodi Battaglia ha collaborato con Vasco Rossi, Gino Paoli, Enrico Ruggieri, Marco Masini, Raf, Gianluca Grignani, Mia Martini o addirittura Massimo Ranieri. Recentemente, nel 2021, ha partecipato all’album Dare di Mario Biondi.

Il malore durante il concerto a Bologna

Dodi Battaglia, chitarrista e cantante dei Pooh, è una rockstar dal 1968. Ha scritto più di 140 canzoni pubblicate ed è considerato il miglior chitarrista europeo dalle riviste Die Zeitung e Der Spiegel. Nel 1986 è stato nominato Cavaliere della Repubblica dall’allora Presidente Francesco Cossiga.

Una carriera costellata di successi la sua, come dimostrano le innumerevoli collaborazioni artistiche che lo hanno reso un vero e proprio pilastro della musica italiana. Per citarne solo alcune, Dodi Battaglia ha collaborato con Vasco Rossi, Gino Paoli, Enrico Ruggieri, Marco Masini, Raf, Gianluca Grignani, Mia Martini o addirittura Massimo Ranieri. Recentemente, nel 2021, ha partecipato all’album Dare di Mario Biondi.

Nel 1955 Dodi entra a far parte della sua prima band I Corvi, che poi cambierà nome in Pooh aver firmato con la Ricordi Records nel 1966. Il loro primo album vendette oltre 200.000 copie in Italia, diventando uno dei debutti di maggior successo mai pubblicazioni da un gruppo rock italiano. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato sedici album prima di sciogliersi nel 1984 a causa di divergenze creative tra Battaglia ei suoi compagni di band.

Dopo aver lasciato alle spalle i Pooh, Battaglia ha pubblicato quattro album da solista prima di fondare un altro gruppo chiamato Dodi & The

Chi è la moglie, come è morta, vita privata

Dodi si è sposato tre volte: dalla prima moglie Louise ha avuto due figli: Sara Elisabeth e Serena Grace. La seconda moglie Loretta Lanfredi ha dato alla luce Daniele nel 2000. La terza moglie Paola Toeschi ha dato alla luce la figlia Sofia nel 2018. Purtroppo Paola si è trascorsa il 6 settembre 2021 all’età di 51 anni dopo una lunga malattia. Nel 2009 Dodi è diventato il primo dei Pooh a diventare nonno: È nata Victoria, la figlia di Sara.