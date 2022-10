Hai capito chi è Elena Ballerini? Età, carriera, marito, vita privata e Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini è una popolare conduttrice televisiva e showgirl italiana che, ora, entra a far parte del cast di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti più camaleontico di sempre. Conosciamola meglio per essere pronti ad affrontare lo spettacolo.

Chi è la conduttrice Elena Ballerini

Elena Ballerini è nata il 21 febbraio 1984. Oggi ha 38 anni e un segno zodiacale Pesci-Aquario. Fin da bambina è stata attratta dal mondo della musica e dello spettacolo in generale. È entrata in questo mondo grazie alla madre, Marina Ballerini, che era una musicista.

La concorrente di Tale e Quale Show ha studiato canto, recitazione e scrittura. Grazie alla sua passione per questi tre ambiti, è stata finalista in numerosi concorsi letterari. Ma non solo: a soli sedici anni ha iniziato a studiare musica Jazz e Soul, avvicinandosi al mondo del Musical con le interpretazioni de Il fantasma dell’Opera, Evita e Cats. Una curiosità interessante riguarda il suo vero nome: all’anagrafe, infatti, Elena Pappalardo è registrata con il suo nome legale, fatto insolito per una persona che ha scelto un nome d’arte.

Nonostante il suo talento, la carriera televisiva di Elena è decollata solo nel 2012, quando è diventata inviata del programma La TV Ribelle, in onda su Rai Gulp. Ben presto entra a far parte del cast di Mezzogiorno in Famiglia, popolare trasmissione che va in onda sulla Rai. Quest’estate è già pronta a partecipare a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove si confronterà con altre popolari celebrità italiane.

La conduttrice è entrata a far parte del programma Mezzogiorno in Famiglia di Rai 2 come inviata nei Paesi protagonisti della trasmissione, raccontando le piazze dei comuni italiani. Vi è rimasta per quattro anni, fino a giugno 2018, quando si è ritirata per maternità. Dopo aver dato alla luce il figlio Alberto Emanuele, nel 2019 è tornata, seppur saltuariamente, come ospite del programma e anche come cantante, esibendosi in Memory, Con te partirò in coppia con il tenore Graziano Galatone e Grande amore. Le sue esibizioni eclettiche e ben congegnate erano evidenti grazie alla sua formazione in studi musicali.

Marito e vita privata

Si chiama Luca Ghini il marito della conduttrice televisiva, manager originario di Genova. Dopo un anno di fidanzamento, i due si sono sposati il 18 giugno 2016 a Portofino, con una cerimonia da favola. Sul rinomato social, Elena Ballerini è molto seguita ed apprezzata per i suoi post: vanta ben 116K follower.