Hai capito chi è Ema Stokholma? Età, biografia, compagno e figli

Ema Stokholma partecipa all’ultima stagione di Ballando con le stelle. Questo articolo fornirà informazioni su di lei e sulla sua vita professionale.

Morwenn Moguerou, conosciuta anche come Ema Stokholma, ha fatto parte del cast dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai 1 sabato 8 ottobre. È nata il 9 dicembre 1983 a Romans-sur-Isère, in Provenza, Francia, e oggi ha 38 anni. Nel 2020 ha pubblicato una biografia intitolata For My Sake (Per il mio bene), in cui ha raccontato la difficile situazione che lei e suo fratello hanno dovuto sopportare a causa delle violenze inflitte dalla madre. All’età di 15 anni, Ema è riuscita a fuggire dalla sua infanzia tumultuosa quando è scappata di casa e ha raggiunto il padre a Roma.

Un momento cruciale della sua vita si è verificato quando Morwenn è arrivata nella capitale e ha iniziato la sua carriera di modella di moda. In seguito, ha spostato la sua attenzione sulla musica ed è diventata una DJ acclamata in tutto il mondo, oltre che una conduttrice radiofonica e televisiva. Jump su Canale 5 e Aggratis su Rai 2 sono alcuni dei programmi in cui è apparsa. Inoltre, nel 2018 ha iniziato a condurre la diretta radiofonica del Festival di Sanremo e da allora è diventata una voce familiare su Rai Radio Due, dove commenta l’Eurovision e partecipa attivamente alla conduzione radiofonica dell’evento musicale del 2022 che si svolge in Italia.

Anche la bella compagna di Andrea Delogu ha avuto l’opportunità di assaggiare la vita da cantante e ha pubblicato il suo primo singolo, intitolato Menage a trois, nel 2021. Per quanto riguarda la vita privata di Ema Stokholma, sappiamo che in passato è stata legata sentimentalmente al noto artista hip-hop Gemitaiz, figura di spicco dell’attuale scena underground. Dopo la separazione dall’artista, non sappiamo se la conduttrice del programma radiofonico abbia trovato di nuovo l’amore e sia attualmente impegnata in una relazione seria o single. Una curiosità su di lei è che è appassionata di pittura.

Ema Stokholma e le violenze della madre

Evidentemente, la vita familiare di Ema Stokholma è stata incredibilmente difficile. La voce del programma radiofonico del Festival di Sanremo ha inserito la sua storia nel libro, delucidando i suoi caotici inizi. La madre, Dominique, era una donna continuamente crudele e sempre alla ricerca di un lavoro, mentre il padre, Antonio, aveva lasciato la famiglia ancor prima che Ema nascesse. La nuova ballerina di Rai 1 ha raccontato di aver subito aggressioni fisiche e verbali fin dalla più tenera età.

Secondo il resoconto di Ema, la madre l’aveva crudelmente sottoposta a un calvario straziante, portandola su un ponte e spingendola al suicidio, oltre ad accusarla di avere una relazione con il padre. Dopo aver sopportato tanto, Ema decise di partire per Roma, che finì per essere il punto di svolta della sua vita e le permise di trovare la gioia. Quella di Ema Stokholma è una storia di trasformazione; nonostante il dolore che ha dovuto affrontare, la modella è riuscita a crearsi una carriera di successo e a diventare una figura molto apprezzata con un grande seguito su Instagram. Nel 2017 ha partecipato a Pechino Express ed è stata incoronata vincitrice insieme a Valentina Pegoer. Ora, la conduttrice vuole rivivere quella vittoria partecipando a Ballando con le stelle.