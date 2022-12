Hai capito chi è Ema Stokholma? Età, fidanzato, vita privata, padre, madre, altezza e vita privata

Ema Stokholma chi è: fidanzato, madre, padre, una vita privata difficile

Morwenn Moguerou, nata nel 1983, è una conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e scrittrice francese, ora cittadina italiana. La sua carriera ha avuto successo e nel 2022 intende partecipare alla trasmissione Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Ma chi è Ema Stokholma?

Nome: Morwenn Moguerou

Nome D’Arte: Ema Stokholma

Età: 38 anni

Data di nascita: 9 dicembre 1983

Luogo di nascita: Romans-sur-Isère, Provenza, Francia

Segno Zodiacale: Sagittario

Professione: Conduttrice Radiofonica, Deejay, Presentatrice, Scrittrice e Pittrice

Altezza: 175 cm

Peso: 63kg circa

Tatuaggi: Ema ha molti tatuaggi sul corpo e si è sottoposta a diversi interventi per rimuoverne alcuni

Profilo Instagram Ufficiale: @emasokholma

Padre, madre, biografia

Morwenn Moguerou, meglio conosciuta come Ema Stokholma, è nata a Romans-sur-Isère il 9 dicembre 1983. Suo padre è italiano e vi era già tornato prima che lei nascesse, mentre sua madre è francese. Lei e suo fratello maggiore sono stati cresciuti dalla madre nelle zone del Midi e della Bretagna. Nonostante la sua età, ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza molto difficili, a causa degli abusi fisici e psicologici subiti da entrambi da parte della madre. Ha tentato più volte di allontanarsi da casa e, all’età di 15 anni, è riuscita a fuggire definitivamente e a ricongiungersi con il padre a Roma. Tuttavia, è rimasta con lui solo per un paio di mesi prima di scegliere di vivere in modo indipendente.

Carriera

Ema Stokholma ha iniziato la sua carriera nel settore della moda sfilando per marchi famosi come Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Gianni Versace. Negli anni 2000 ha spostato la sua attenzione sull’industria musicale ed è diventata disc jockey. Si esibisce in diversi club italiani ed europei, accrescendo la sua fama all’interno del circolo. In questo periodo adotta il suo nome d’arte, un’ode alla canzone di Rino Gaetano intitolata Stoccolma, data la sua difficoltà a pronunciare il proprio nome con la sua “erre moscia”. Nel 2013 ha fatto il suo debutto in televisione conducendo l’aftershow degli MTV Italian Awards. Inoltre, nello stesso anno, è apparsa nel programma di Canale 5 Jump! Stasera mi tuffo con Andrea Delogu e Aggratis di Rai 2!

Nel 2015 ha iniziato a lavorare come conduttrice radiofonica su Rai Radio 2, presentando Back2Back con Gino Castaldo. L’anno successivo, è stata la conduttrice del programma Challenge4 su Rai 4. Nel 2017 ha partecipato al reality Pechino Express su Rai 2, risultando vincitrice di quell’edizione in collaborazione con Valentina Pegorer. Per Radio 2, nel 2018, ha condotto la diretta del Festival di Sanremo con Castaldo e Delogu e, a maggio, è stata scelta per condurre la finale dell’Eurovision Song Contest con Carolina Di Domenico. Successivamente, ha continuato a fare la conduttrice e le è stato affidato anche il ruolo di conduttrice di PrimaFestival su Rai 1. Oltre a condurre programmi di successo, nel 2020 debutta come autrice con l’autobiografia Per il mio bene, che sottolinea la sua infanzia difficile. Nell’autunno del 2022 ha fatto parte del cast della 17ª stagione del talent show Ballando con le stelle su Rai 1.

La vita privata di Ema Stokholma: fidanzato

Attualmente, Ema Stokholma non ha un partner romantico nella sua vita privata. Non molto tempo fa, la sua amica e collega Andrea Delogu aveva accennato al fatto che la DJ fosse legata al suo insegnante di danza. Tuttavia, nessuno ha mai verificato questa informazione. In precedenza, Ema è stata fidanzata con il rapper Gemitaiz, che è ancora associato all’industria musicale. I due sono stati insieme per molto tempo, ma nel 2018 hanno scelto di separare le loro strade, pur mantenendo un buon rapporto. Dopo l’ingresso nel cast di Ballando con le stelle, sono iniziate a circolare voci su una possibile storia d’amore con il suo maestro Angelo Madonia, il ballerino.

Ballando con le Stelle

Ema Stokholma partecipa a Ballando con le Stelle 2022 in coppia con il ballerino professioni sta Angelo Madonia.