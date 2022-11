Hai capito chi è Enrico Montesano? Età, moglie, figli, partito, Ballando con le stelle eliminazione

Enrico Montesano ha 77 anni. Vive con la seconda moglie Teresa Trisorio, sposata nel 1992 e madre dei suoi due figli minori (Michele Enrico e Marco Valerio, entrambi attori teatrali). I due si sono conosciuti all’inizio degli anni Novanta; il suo primo figlio si chiama Mattia (produttore cinematografico) dalla relazione con la stilista Martina Spadaro; i suoi tre figli (Lavinia, Tommaso e Oliver) sono nati dal matrimonio con la prima moglie.

Partito

Nel corso della sua carriera, l’attore è stato impegnato politicamente, nel bene e nel male. Nel 1975 si iscrisse al Partito Socialista Italiano e incise un disco per l’Equipe 84, che esortava i cittadini a votare per i socialisti alle elezioni regionali. Nel 1992, si orienta verso il nuovo Partito Democratico della Sinistra (PDS) di Achille Occhetto. Con la Quercia si candidò alle elezioni comunali di Roma del 1993 come consigliere comunale e alle elezioni europee del 1994 come europarlamentare. Ma Strasburgo non è un’esperienza positiva per lui: la sua voglia di novità lo porta a simpatizzare per il Movimento 5 Stelle, che si stava allora formando. A partire dal 2020 ha iniziato una battaglia politica contro il 5G partecipando a manifestazioni contro di esso.

Ballando con le Stelle

Enrico Montesano è una delle stelle di questa stagione di Ballando con le stelle. Durante le prove del live show, si è verificato un incidente divertente che ha stupito tutti. Montesano, in coppia con Alessandra Tripoli, si è esibito in un tango su “Totò” di Adriano Celentano e ha avuto difficoltà a ricordare alcuni passi. A “Ballando Segreto”, in onda su Raiplay, Montesano ha ammesso di essere nervoso per l’esibizione e di trovare i tanghi intimidatori. Tuttavia, l’attore ha conquistato ancora una volta il suo pubblico con un’eccellente performance; a 77 anni, sembra che sia una delle stelle nascenti dello spettacolo di quest’anno”.