Hai capito chi è Fabio Concato? Età, moglie, fidanzata, compagna, figli, canzoni, malato

Fabio Concato chi è

Nome vero: Fabio Bruno Ernani Piccaluga

Nome d’arte: Fabio Concato

Luogo di nascita: Milano

Data di nascita: 31 maggio 1953

Età: 68 anni

Altezza: 1.78 cm

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: gemelli

Capelli: grigi

Occhi: marroni

Tutti conosciamo Fabio Concato come un meraviglioso interprete e cantante. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Sapete se ha figli o una moglie, per esempio?

Elisabetta Pesaro e Fabio Concato si sono sposati il 31 maggio 1967 a Milano. Carlotta era la loro figlia. Poiché le informazioni disponibili sulla vita privata dell’artista sono molto scarse, non sappiamo altro su di lui. Il suo successo fu così clamoroso che pubblicò molti dischi. 1977 -Storie di sempre 1978 – Svendita totale 1979 – Zio Tom 1982 – Fabio Concato 1984 – Fabio Concato 1986 – Senza avvisare 1990 sono tra i suoi album di maggior successo.

I musicisti hanno fatto parte della sua famiglia di generazione in generazione, a partire dai suoi nonni, Nino e Augusta Concato, cantanti lirici. L’amore per la musica, oltre che per una famiglia di musicisti, è cresciuto con lui. Inizia la sua carriera nel mondo della musica nel 1974, quando forma il gruppo di cabaret “I Mormoranti” con Bruno Graceffa e Giorgio Porcaro. Grazie alla sua scoperta, viene scritturato da Walter Guertler per l’etichetta Harmony del gruppo S.A.A.R..

Nel 1978, Concato ha registrato la voce di supporto per Ufo Robot/Shooting Star, la sigla di apertura e chiusura del primo programma televisivo mecha in Italia, Atlas Ufo Robot. Nel 1982 Concato pubblica l’album Fabio Concato, che contiene la sua canzone più nota, Domenica bestiale. Concato ottiene un nuovo successo con Senza avvisare nel 1986. Negli anni Novanta la ribalta è stata occupata da artisti più giovani, ma nel 2001 è tornato alla ribalta dopo la partecipazione a Sanremo con Ciao Ninin. Torna nel 2007 con Oltre il giardino, attirando un pubblico fedele. La sua musica è ancora popolare e si rivolge soprattutto a un pubblico di nicchia.

Non si sa molto della vita privata di Fabio Concato. Sappiamo chi è la sua moglie e compagna di una vita. Elisabetta Pesarese è il suo nome. I Concato si sono sposati il 16 luglio 1980. La coppia ha festeggiato il 40° anniversario di matrimonio nel 2020, nonostante la pandemia. È in quel periodo che è stata composta Una domenica bestiale, secondo l’artista. Fu composta due anni dopo il matrimonio, ma fu pubblicata due anni dopo il fidanzamento. StPauls ha recentemente ottenuto un’intervista con l’artista.