Hai capito chi è Fausto Pinna? Età, moglie, compagna, Iva Zanicchi, figli

Fausto Pinna, 72 anni, è nato nel 1950 in Sardegna ed è il compagno di Iva Zanicchi. Fausto Pinna è al fianco della Zanicchi dal 1986. È un importante produttore musicale con decenni di esperienza dietro le quinte. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi nomi della scena musicale italiana, ed è proprio così che ha conosciuto Iva Zanicchi oltre 30 anni fa. I due si sono incontrati mentre lavoravano insieme al disco Care colleghe del 1986 e da allora non si sono più separati.

Nonostante abbiano rispettivamente 72 e 82 anni, Fausto Pinna e Iva Zanicchi hanno dichiarato ai media italiani Pomeriggio 5 e Corriere della Sera che uno dei segreti della loro relazione è che continuano a fare l’amore. La passione che li lega mantiene forte il loro rapporto, a questo proposito il cantante aveva dichiarato: “Facciamo ancora l’amore, perché fare l’amore fa bene alla vita, a qualsiasi età. Ogni donna, a qualsiasi età, dovrebbe gridare al suo uomo l’amore sentimentale e l’amore carnale”. Fausto Pinna e Iva Zanicchi sono legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, si divertono. Lui dice che lei lo fa ridere; lei in cambio lo prende per la gola perché è un grande cuoco”.

Biografia

La cantante Iva Zanicchi è dotata di una voce potente, capace di emozionare il pubblico con le sue performance. Nel 1970 Alighiero Noschese la definì il pollice della canzone italiana; una delle personalità musicali più importanti del nostro Paese insieme a Mina, Ornella Vanoni e Milva. Soprannominata l’Aquila di Ligonchio e definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana, fa parte di un quintetto di grandi voci femminili italiane degli anni Sessanta e Settanta – tra cui Mina (la tigre di Cremona), Patty Pravo (la civetta di Venezia), Orietta Berti (l’usignolo di Cavriago) e Milva (la pantera di Goro) – che sono state tutte lodate per la loro bellezza vocale. Si è esibita nei teatri di tutta Europa e di altre parti del mondo.

È stato parlamentare dal 2008 al 2014 e ha pubblicato album come Come mi vorrei (1991), Fossi un tango (2003), Colori d’amore (2009), In cerca di te (2013) e Gargana (2022). Ha scritto anche un’autobiografia intitolata Nata di luna buona nel 2019 e un romanzo intitolato Un altro giorno verrà nel 2022.