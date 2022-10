Hai capito chi è Federica Vincenti moglie di Michele Placido

Federica Vincenti, meglio conosciuta con il nome d’arte Luna, è sposata con l’attore italiano Michele Placido. La differenza di età tra i due attori è davvero notevole: hanno ben 37 anni. Si sono sposati nel 2012 a Cisternino, in Valle d’Itria, dopo che il noto attore aveva ottenuto l’annullamento alla Sacra Rota delle sue precedenti nozze.

Federica è nata a Scorrano, in Italia, l’8 novembre 1983. Da bambina ha studiato canto, pianoforte e recitazione. A 19 anni frequenta l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, dove studia canto lirico e recitazione. Dopo il diploma, nel 2005, ha iniziato la sua carriera di attrice recitando in film importanti come Il Pirata – Marco Pantani, Il grande sogno diretto da Michele Placido, Vallanzasca – Gli angeli del male, Tulpa – Perdizioni mortali, Trilussa – Storia d’ amore e di poesia. È inoltre apparsa sul palcoscenico in opere come Il romanzo di Ferrara, Shylock. Il mercante di Venezia alla prova, Italia mia, Re Lear e Riccardi III. Nel 2016 ha partecipato come concorrente a The Voice of Italy. Nelle audizioni alla cieca è stata scelta da Raffaella Carrà,

La coppia sta insieme dal 2002 e ha un figlio di nome Gabriel. Alcuni mesi fa si vociferava di una presunta crisi coniugale. Valentina e Michele si sono conosciuti nel 2002 e stanno insieme ormai da diciotto anni, dubbi sul loro amore non dovrebbero essercene. Tuttavia, alcune dichiarazioni rilasciate dall’attrice e cantante a Vanity Fair hanno lasciato molto da pensare, e Federica è stata sommersa dalle critiche e accusata di aver umiliato il marito.

In un’intervista rilasciata a un noto settimanale, Valentina ha dichiarato: “La vecchiaia è una voragine che governa e inghiotte l’amore”. L’attrice è tornata sull’argomento smentendo le voci di una crisi nella sua relazione.

Nell’intervista del 2017 Valentina stava riprendendo in mano la sua vita di artista e raccontò: “L’amore cambia, quando è agli inizi non ci pensi che un giorno quella differenza d’età vi dividerà per forza di cose.”“Cambia il corpo, cambiano i muscoli, le forze. Cambia la testa, può togliere i pensieri e il ricordo” ha spiegato l’artista, che tuttavia ha sottolineato, anche a seguito delle critiche, di non essersi lasciata con Michele Placido. Le sue parole volevano solo spiegare come l’amore cambia e muta con l’età.