Curiosità su chi è Michele Placido: età, figli, moglie e vita privata

Michele Placido: età

Michele Placido è nato ad Ascoli Satriano, in Puglia, nel 1946. Si è avvicinato alla recitazione all’età di 20 anni e ha raggiunto la notorietà negli anni ’80 con il ruolo di Corrado Cattani nella popolare serie televisiva La piovra, dove ha recitato nelle prime quattro stagioni. Oltre ad aver vinto l’Orso d’argento come miglior attore al Festival di Berlino e quattro David di Donatello, dal 1990 Placido ha diretto cinque film. Dopo Pummarò (1990) sono stati prodotti, tra gli altri, Un viaggio chiamato amore (2002), Romanzo criminale (2005) e Vallanzasca – Gli angeli del male (2010).

Michele Placido: figli

Michele Placido è stato sposato due volte e ha cinque figli da cinque donne diverse. Ha conosciuto Simonetta Stefanelli sul set di Peccati in famiglia nel 1975, l’ha sposata nel 1989 e ha divorziato nel 1994. La coppia ha avuto tre figli: Violante, Michelangelo e Brenno, tutti nati nel 1989. Virginie Alexandre è stata la madre di Inigo, figlio di Placido, nato nel 1988. Infine, Federica Vincenti, cantautrice e musicista, ha dato alla luce il quinto figlio di Michele Placido, Gabriele, nel 2006. 37 anni più giovane di Placido, Federica era la madre di suo figlio.

La primogenita Violante, anch’essa attrice come il padre, è la più nota tra i figli di Michele Placido. In Vite soffocate e Jack Frusciante è uscito dal branco, due film in cui ha recitato al fianco del padre, ha esordito all’età di 17 anni. Tra i suoi film recenti ricordiamo Gli indesiderabili e La cena per farli conoscere. Da sempre collaboratrice di Fabio Troiano, nel 2013 si è unita al regista Massimiliano D’Epiro, da cui ha avuto un figlio, Vasco D’Epiro.

Il figlio di Placido, Michelangelo, appassionato di scherma, nuoto e calcio, ha 31 anni e fa il regista. Ha lavorato come assistente alla regia in film come La scelta e Itaker – Vietato agli italiani, oltre a dirigere progetti propri, come il film drammatico Calypso. Come attore, è apparso anche in Caravaggio, un film del padre. Oltre alla regia, Inigo, terzo figlio di Michele Placido, ha intrapreso anche la carriera di regista. Nel 2010, Inigo ha partecipato a un film di Christopher Roth e poi si è dedicato quasi esclusivamente alla regia.

Brenno Placido è un attore e uno dei protagonisti di Romanzo criminale, uno dei film più popolari in Italia. Dal 2008 al 2012 ha recitato, tra l’altro, in Tutti pazzi per amore, Natale in Sudafrica e In Treatment 3. Il figlio minore di Michele Placido ha solo 14 anni ed è un appassionato di calcio.