Hai capito chi è Ferruccio de Bortoli? Età, moglie, figli, vita privata e carriera

Chi è Ferruccio de Bortoli? Il programma di approfondimento di Rai 2 Cosa c’è di nuovo avrà come ospite il giornalista Ferruccio de Bortoli giovedi 27 ottobre. Bellunese di nascita e figlio di genitori milanesi, de Bortoli si è laureato in giurisprudenza all’Università Statale della Lombardia a Milano il 20 maggio 1953. Anche la moglie Elisabetta e i figli Filippo e Anna sono milanesi. Ha iniziato la professione giornalistica nel 1973 come praticante del Corriere dei ragazzi. Ha poi lavorato per il Corriere d’Informazione, il Corriere della Sera e L’Europeo.

Ferruccio de Bortoli: il ritorno al Corriere

Nel 1987 Ferruccio de Bortoli torna al Corriere della Sera come caporedattore dell’Economia. Sei anni dopo è stato nominato vicedirettore e poi direttore nel 1997. Nel 2003 è diventato amministratore delegato di Rcs Libri e nel 2006 direttore del quotidiano economico-finanziario Il Sole 24 Ore, carica che ha ricoperto fino al 2009.

Ferruccio de Bortoli e il rifiuto della presidenza Rai

La carriera di De Bortoli lo ha portato a percorrere diverse strade: nel 1992 è diventato direttore del Corriere della Sera, dove è rimasto fino al 2015. In quell’anno rinuncia alla presidenza della Rai, ma continua ad essere editorialista del Corriere della Sera. Nel 2015 è diventato presidente della casa editrice Longanesi, nonché presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano Onlus e dell’Associazione Vidas di Milano. Sposato e con due figli, Ferruccio de Bortoli continua a lavorare come editorialista del Corriere della Sera e del Corriere del Ticino oggi.