Hai capito chi è Franco Nero? Età, moglie Vanessa Redgrave, figli, dove vive, altezza e film

Franco Nero è un attore e regista di talento che ha al suo attivo più di 100 film. se abbia iniziato a dirigere film nel 1962, Franco continua a lavorare ancora oggi.

Franco Nero, chi è: età, peso, altezza e nome vero

Nome vero: Francesco Clemente Giuseppe Sparanero

Nome d’arte: Franco Nero

Luogo di nascita: Parma

Data di nascita: 23 novembre 1941

Età: 80

Altezza: 180 cm

Peso: non disponibile

Segno Zodiacale: Sagittario

Professione: attore e regista

Biografia e carriera

Nato a San Prospero Parmense, frazione del comune di Parma, il 23 novembre 1941, Franco Nero è figlio di un maresciallo dei Carabinieri di San Severo (in provincia di Foggia). Si fa notare da John Huston nel mondo del cinema come una bellezza maschile “molto ‘americana’”, interpretando Abele ne La Bibbia (1965). In seguito la sua carriera esplode. Oltre alle sue apparizioni in numerosi film gialli – come Il giorno della civetta (1968), Il delitto Matteotti (1973), Marcia trionfale (1976) e alcuni western all’italiana come Django (1966) – Piero è apparso in numerosi altri film. Django Unchained ne è un esempio. Ha ottenuto un cameo in Django Unchained di Tarantino, tra l’altro per le sue interpretazioni in film come Querelle de Brest (1982) di Rainer Werner Fassbinder, Il giovane Toscanini (1988) di Franco Zeffirelli e Diceria dell’untore (1990) di Beppe Cino. Tra i suoi film migliori ricordiamo Fratelli e sorelle.

Franco Nero: moglie Vanessa Redgrave, figli e vita privata

Franco Nero e la sua famiglia sono riservati e non si sa molto della sua vita privata. Vanessa Redgrave, anch’essa attrice, è stata la prima moglie di Franco. Franco interpretava Lancillotto e Vanessa Ginevra in Camelot, dove si sono incontrati per la prima volta. Il 16 settembre 1969, a Londra, è nato Charles Gabriel Nero, frutto della loro unione. Il legame tra Franco e Vanessa non durò a lungo, perché le loro speranze si spensero subito dopo la nascita del bambino, anche se i due rimasero molto amici e lavorarono a diversi altri film.

Franco ebbe due figli, Franco e Frank Sparanero, nel 1983. Quest’ultimo, nato a Roma e conosciuto come Frank Sparanero, è stato riconosciuto solo molti anni dopo. Franco Nero, artista, architetto, fotografo e attore, ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1996 con Pupi Avati. Alla fine degli anni ’80, Frank Nero incontrò Mauricia Mena, una donna afrocolombiana, a Cartagena durante le riprese di un film. I due si innamorarono ed ebbero un figlio, Francis “Franquito” Sparanero. Vanessa Redgrave e Franco Nero si sono sposati nel 2006, ma solo nel 2009 la stessa attrice, durante un’intervista alla radio britannica BBC Radio 4, ha rivelato che erano sposati. Tre anni dopo il loro avvicinamento, Vanessa Redgrave e Franco Nero si sono sposati.