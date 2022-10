Hai capito chi è Gabriel Rennis? Età, fidanzata e vita privata dell’allievo del Collegio 7

Gabriel Rennis: chi è?

Gabriel Rennis, 16 anni, di Ostia, si definisce “er mejo de Ostia” (il più grande di Ostia) e pensa che la lingua romana sia un italiano corretto. Frequenta il Liceo Linguistico di Ostia ma non studia nulla; nella sua scuola ideale si dovrebbe studiare molto meno. Sua madre, che è la vicepreside, lo rimette in riga se non studia. Gabriel ama il calcio e lo pratica a livello agonistico; tiene molto al suo aspetto fisico e sa di piacere molto alle ragazze. Gli piacciono le ragazze più grandi. Gabriel è un nuovo studente del College 7; la mamma spera che al College capisca cosa significa rispettare le regole e studiare in modo indipendente. Ci riuscirà?

La nuova edizione di The College 7 inizierà martedì 18 ottobre 2022. Tuttavia, l’inizio è stato posticipato. Infatti, il programma avrebbe dovuto riprendere già il 27 settembre 2022, ma da quel giorno saranno disponibili le selezioni degli ex alunni. In totale saranno 20: 11 ragazzi e 9 ragazze. Conosciamo già tutti i loro nomi: Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani e altri ancora: Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo e Luna Tota. Affronteranno una nuova ambientazione: 1958. Si tratta di un periodo storico importante in cui molti eventi hanno segnato la nostra nazione: il boom economico e la vittoria del Festival di Sanremo di Domenico Modugno. Ci saranno nuove materie e quindi anche nuovi professori”.