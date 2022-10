Hai capito chi è Zelda Nobili? Età, fidanzata e vita privata dell’allieva del Collegio 7

A quindici anni, Zelda Nobili è nata a Milano ma vive a Trieste. Si chiama come la famosa principessa protagonista dell’omonimo videogioco. “So di essere strana”, dice di sé, “ma che importa?”. Grande studiosa di storia, latino e italiano, non è la solita secchiona che passa ore sui libri di scuola: le basta poco. Appassionata di fumetti e film, per la giovane tutto può diventare un meme e nessuno può sfuggire al suo humour nero. Secondo la madre, spesso la diversità di hobby che Zelda ha rispetto ai suoi coetanei rende difficile il rapporto con loro.

Zelda Nobili è la nuova allieva de Il Collegio 7, il reality italiano che sta per tornare su Rai 2. E cosa sappiamo di Zelda? Che potrebbe essere la sua prossima star.