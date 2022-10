Hai capito chi è Geneme Tonini? Età, vita privata e biografia dell’attrice protagonista di Nudes

Chi è Geneme Tonini? Attrice padovana di origine etiope, ha raggiunto la notorietà dopo essere apparsa nella serie televisiva Nudes, un programma sul revenge porn.

Non si sa quando sia nata Geneme Tonini, ma è un’attrice italo-etiope di Padova. È stata adottata da una famiglia italiana quando aveva solo tre anni e ha origini etiopi. Nonostante non si conosca la sua data di nascita, si sa che è cresciuta in Veneto, dove si è cimentata fin da piccola in attività artistiche, tra cui la danza classica e moderna. Ha anche studiato pianoforte per molti anni. La recitazione, tuttavia, diventa presto la sua attività preferita e la porta ad allontanarsi da Padova.

Laura Lucchetti scopre Geneme Tonini e le affida il ruolo di Marta Mwangi nella serie Nudes, prodotta da Bic Produzione in collaborazione con Rai Fiction. Si tratta della sua prima apparizione in televisione e il risultato è che viene subito apprezzata. La scelta del casting è stata puramente casuale, ma alla fine ha recitato in uno dei programmi più popolari della televisione di Stato.

Il direttore del casting Federico Mutti e la regista Laura Lucchetti mi hanno scelto per un ruolo da coprotagonista in un normale casting. Ci siamo messi d’accordo e abbiamo insistito insieme per farmi ottenere una parte”, ha dichiarato in un’intervista. Cosimo Alemà l’ha scelta per il film Backstage nel 2021 e la serie televisiva Fosca Innocenti, diretta da Fabrizio Costa, l’ha scelta nello stesso anno.