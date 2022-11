Hai capito chi è Geppi Cucciari? Età, vero nome, Luca Bonaccorsi, vita privata, Mattarella, Che succ3de?, Instagram, biografia e carriera

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome, Instagram, biografia di Geppi Cucciari

Maria Giuseppina Cucciari è nata il 18 agosto 1973 a Cagliari. Ha 47 anni ed è alta 170 cm. Ha studiato Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2000 ed è entrata a far parte del laboratorio artistico di Zelig l’anno successivo. Ha più di 16.000 follower su Instagram.

Luca Bonaccorsi, figli, curiosità e vita privata di Geppi Cucciari

Luca Bonaccorsi e Geppi Cucciari sono stati sposati dal 2012 al 2016. Il presunto stalking dell’attrice nei confronti dell’ex marito ha portato a molte speculazioni sulla loro separazione. Secondo Bonaccorsi, la Cucciari era molto diversa nella sua vita privata rispetto alla sua immagine pubblica. La Cucciari ha tenuto nascosti i dettagli della sua vita privata. Non ha avuto figli.

Dopo essersi appassionata al basket, Cucciari ha giocato in serie A2 con la maglia della Virtus Cagliari. Dal 2012 al 2014 ha giocato con il Gammabasket Segrate in serie C. Nel 2014 ha perso 2 taglie dopo aver adottato la Tisanoreica, una dieta che elimina tutti i carboidrati e consuma molte tisane.

La carriera di Geppi Cucciari

Dal 2003 al 2004 Geppi Cucciari ha partecipato al programma di cabaret Zelig Off e nel 2004 al programma comico Comedy Lab. Dal 2005 al 2009 ha fatto parte del cast del film televisivo Attacco allo Stato di Raoul Bova. Dal 2005 al 2009 è stata protagonista di Zelig Circus come uno dei personaggi chiave, oltre a condurre un programma tutto suo, Geppi Hour, andato in onda su Sky Show nel 2007. Nel film di Carlo Verdone Grande, grosso e… Verdone, ha interpretato un ruolo nello stesso anno.

Nel 2009 entra a far parte del programma Victor Victoria, in onda su LA7. È co-conduttrice delle prime due stagioni di Italia’s Got Talent insieme a Simone Annicchiarico, e nel 2012 è apparsa come partecipante all’ultima serata del Festival di Sanremo. È stata candidata al 52° Premio Regia Televisiva come miglior personaggio televisivo dell’anno.

Dal 2013 al 2014 ha condotto la copertina del programma Le invasioni barbariche con Daria Bignardi, in onda su LA7. Nello stesso anno è entrata in RAI. Dal 2014 al 2015 ha interpretato Morticia Addams nel musical La famiglia Addams. Dal 2015 al 2016 è stata co-conduttrice del programma radiofonico Un giorno da pecora su Rai Radio 2. Dal 2016 al 2017 ha condotto Le parole della settimana su Rai3.

Dal 2020 al 2022 condurrà Che succ3de? su Rai3. Si tratta di una trasmissione che vede protagonisti cittadini comuni di diverse regioni italiane che condividono i loro momenti speciali. Il programma include interviste a vari personaggi e spesso fa satira politica. Durante la presentazione dei David di Donatello al Quirinale, Cucciari ha salutato il Presidente Sergio Mattarella con un messaggio non censurato. “Cucciari ha augurato buon anno ai Corazzieri”, recitava il messaggio.