Hai capito chi è Giacomo Rizzo l’attore che fa Giustino Talento? Età, moglie, fidanzata, figli, Vincenzo Malinconico e dove abita

Giacomo Rizzo, eccellente attore napoletano noto al pubblico come interprete di film di successo, interpreta il ruolo di Giustino Talento nella nuova fiction di Rai 1 Vincenzo Malinconico. Giustino è un avvocato fallito che diventa maestro di scuola dopo aver lasciato il lavoro; è sposato e ha una figlia di nome Elena.

Chi è Giacomo Rizzo, nella fiction Rai Vincenzo Malinconico?

Giacomo Rizzo è un attore napoletano di talento che ha svolto diversi lavori prima di debuttare sul palcoscenico all’età di otto anni. È stato cantante nei locali notturni e per strada, oltre che ballerino e animatore di feste. Negli anni ’60 entra a far parte della compagnia di Mario Merola, lavorando nella sceneggiata napoletana (un tipo di commedia musicale con attori mascherati), poi torna sul palcoscenico come attore comico e continua la sua carriera artistica sia in teatro che al cinema. Quest’autunno lo si potrà vedere nella nuova serie serale di Rai 1 Vincenzo Malinconico, nel ruolo di un avvocato di scarso successo, accanto a Massimiliano Gallo nel ruolo di Giustino Talento.

Giacomo Rizzo è nato il 17 gennaio 1939 a Napoli. È nato sotto il segno del Capricorno e nella sua vita ha avuto due mogli: Pina e Stefania. Ha avuto anche una storia d’amore con Carla.

Fidanzata

L’attore napoletano Giacomo Rizzo, ora fidanzato con Giovanna, di quarant’anni più giovane di lui, ha raccontato a La Repubblica: È una storia importante. Sono stato fortunato, le figlie mi coccolano, cerco di dare loro quello che posso e sono esageratamente ricambiato! Ha tre figlie. La prima è nata quando aveva ventisei anni, la seconda a trenta e l’ultima a cinquantadue, ma lui dice: “Non sono mai stato un puttaniere. Voglio dire: le donne le ho amate davvero, come una famiglia”.

L’attore è riservato sulla sua vita familiare. Sul web non si trovano notizie sulla sua residenza, ma si sa che è nato e cresciuto a Napoli, mentre intorno agli anni ’70 si è trasferito con la famiglia a Roma.