Hai capito chi è Giada Scognamillo? Età, fidanzata e vita privata dell’allieva del Collegio 7

Giada Scognamillo: chi è?

Giada Scognamillo è una ragazza di 17 anni di Genova. È sia una brava ragazza che una cattiva ragazza. Anche se sembra una principessa, ha un’anima da cattiva ragazza. All’esterno sembra una ragazza innocente che non ha mai fatto nulla di male, ma all’interno è selvaggia e ribelle. I suoi genitori cercano di controllare il suo comportamento, ma senza successo. Le vogliono molto bene, ma non riescono a relazionarsi con lei o a capire il suo comportamento. In effetti, sono così preoccupati di quanto sia andata fuori controllo che l’hanno cacciata di casa sei mesi fa. Da allora non si parlano più perché le loro discussioni sfociano sempre in un litigio. Il padre di Giada sostiene che averle dato dei suggerimenti in questo modo non ha fatto altro che allontanarli. Ritiene che i suoi consigli abbiano allontanato il loro rapporto invece di avvicinarli. Giada ama la ginnastica ritmica e la insegna anche alle bambine. È corteggiata dai ragazzi, ma tende ad annoiarsi rapidamente e non riesce a tenersene uno per molto tempo. A settembre inizierà l’università come matricola al College 7. La mamma spera che si calmi e che riescano a trovare il modo di catturarla e di sistemarla.

Giada Scognamillo sarà un’allieva de Il Collegio 7

Una nuova edizione de Il Collegio 7 andrà in onda su Rai 1 a partire dal 18 ottobre 2022. Andrà in onda settimanalmente, tranne la prima settimana, quando la seconda puntata sarà trasmessa mercoledì 19 ottobre 2022. Ci saranno alcuni cambiamenti: cambieranno i professori e le materie, così come la voce narrante. La voce narrante sarà affidata a un noto personaggio televisivo, il cui nome sarà annunciato a settembre 2022. Gli alunni sono stati scelti e le loro selezioni potranno essere seguite a partire dal 27 settembre 2022. Sono 20: 11 ragazzi e 9 ragazze. I loro nomi sono Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius e Alessia Abruscia. Per questa edizione è stata scelta una nuova ambientazione: Il 1958, un anno importante per la