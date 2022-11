Hai capito chi è Gianna Orrù madre di Valeria Marini

Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sulla super mamma di Valeria Marini, una star dietro le quinte del successo della showgirl!

Gianna Orrù è la madre di Valeria Marini, una donna dalla storia ricca e intensa. La sua storia non è ancora stata raccontata, anche se è venuta alla ribalta con la sua partecipazione a un popolare reality show. Partiamo dall’inizio per conoscere tutto di lei…

Chi è Gianna Orrù e dove vive?

Gianna Orrù, madre dell’attrice Valeria Marini, è nota al mondo dello spettacolo anche se non ne ha mai fatto parte. Nata a Cagliari, in Sardegna (isola italiana nel Mar Mediterraneo), la storia personale di Gianna Orrù è ben lontana da quella di una starlette hollywoodiana. Ha vissuto a Roma, dove si è laureata in educazione fisica all’Isef (Istituto Superiore di Educazione Fisica) e ha insegnato educazione fisica in un liceo locale.

Gianna Orrù e Mario Marini: matrimonio e figli

La vita di Gianna Orrù è caratterizzata dal matrimonio con il padre di Valeria Marini. I due si sono sposati nel 1960 e hanno avuto tre figli: Fabio, fratello di Gianna Orrù, Claudia, sorella di lei, e Valeria, figlia di lei. In seguito si separarono e Gianna tornò in Sardegna nel 1974, dove continuò a tenere conferenze fino al 1982. Dieci anni dopo, nel 1992, si stabilì definitivamente a Roma per seguire da vicino la carriera e l’attività della figlia.

Mario Marini è morto nel 2014, all’età di 80 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella showgirl e uno strascico di rimpianti nel suo cuore, cristallizzati in alcune dichiarazioni riportate da Vanity Fair: “Sono figlia di genitori separati da quando avevo 7 anni. Sono cresciuta con mia madre ma mio padre mi è sempre mancato. Ero la sua preferita ma alla fine non l’ho vissuto fino in fondo. All’inizio non voleva che facessi spettacolo, voleva che studiassi. Poi, quando sono diventata Valeria Marini, è cambiato. A me piace il mio cognome perché mi ricorda il mio papà“.

Curiosità su Gianna Orrù

La madre di Valeria, Maria De Filippi, è stata soprannominata “Wonder Woman” dalla figlia. Il soprannome descrive bene questa donna forte e sempre presente, di cui si può vedere un ritratto nella foto qui sopra. Nel 2011, la De Filippi ha partecipato al reality show L’Isola dei Famosi 8, dove si è classificata ottava su 10 partecipanti. In seguito ha lavorato come coordinatrice delle relazioni pubbliche per uno scenario aperto a Cagliari. Nel 2000 ha lavorato come coordinatrice generale delle produzioni televisive per un’emittente privata di Perugia. Ad oggi non ha ancora aperto alcun profilo sui social media, ma se siete interessati a conoscerla meglio ea sbirciare nella sua vita quotidiana….

Nel 2020 Gianna Orrù è stata vittima di una presunta truffa: secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, sarebbe stata preda di un sedicente produttore cinematografico che le avrebbe sottratto somme per un totale di oltre 330.000 euro. L’impostore le è stato presentato dalla figlia Valeria e spacciandosi per broker finanziario l’ha convinto a investire ingenti risorse in alcuni “promettenti” affari della galassia online. Quelle risorse sono sparite nel nulla fino alla decisione della donna di sporgere denuncia.