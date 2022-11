Hai capito chi è Luigi Punzo fidanzato di Samira Lui

Conosciamo meglio Luigi Punzo, compagno di Samira Lui: la sua carriera e la sua vita privata.

Luigi Punzo lavora come concierge in alcuni degli hotel più lussuosi del mondo e come modello. Samira Lui, docente de L’Eredità, è il suo fidanzato. Scopriamo di più su di lui e sulla sua carriera nel mondo della moda dando un’occhiata ad alcune curiosità. Sebbene sia nato in Italia, la sua data di nascita è sconosciuta. Modello a Milano prima di frequentare la scuola di Parigi, all’epoca lavorava già come modello a Milano. È emigrato in Italia, dove ora vive e lavora come concierge presso il Westin Excelsior Palace Roma Hotel & Spa. È anche modello per Vogue Italia, Interview Magazine e Numéro Homme. È anche modello per diversi periodici di moda di fascia alta.

Luigi Punzo: la vita privata

Il modello e concierge Francesco Punzo è legato sentimentalmente alla modella e professoressa de L’Eredità Samira Lui. I due hanno tenuto segreta la loro relazione per diverso tempo, ma nel 2022 sono usciti allo scoperto e hanno postato una loro foto su Instagram. Il modello vive tra Milano e Formentera; lui e Lui viaggiano spesso per lavoro. Nata nel 1998, la modella italo-senegalese Samira Lui è diventata nota al pubblico televisivo come professoressa de L’Eredità dopo essere stata finalista a Miss Italia nel 2017. Non ha mai parlato apertamente della sua vita privata (compresa la relazione con Punzo), ma sembra che faccia spesso la pendolare tra Roma e Milano. Su Instagram è solita raccontare i retroscena della sua carriera televisiva.

Curiosità

Ama viaggiare e cucinare, nuota d’estate e si mantiene in forma praticando sport. Trascorre il tempo libero ballando o uscendo con gli amici.